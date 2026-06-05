Hiljade civila bježi iz južnog Libana zbog novih izraelskih naredbi za evakuaciju. Hezbolah je odbio primirje, a Netanjahu poručuje da bez njihovog pristanka nema sporazuma.

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Hiljade ljudi bježe iz svojih domova nakon što je Izrael izdao naredbe o evakuaciji za devet sela na jugu Libana. Danas je u izraelskim napadima ubijeno šest osoba, dan nakon što je militantna grupa Hezbolah odbila sporazum o prekidu vatre. Među onima koji beže su i stotine porodica iz Ankuna, sela koje je pružilo utočište za najmanje 2.500 prognanika, piše The Guardian.

Izraelska vojska najavila je da će uskoro djelovati protiv Hezbolahovih ciljeva u Ankunu i naredila je stanovnicima da napuste područje. Putevi koji vode prema Sidonu, najbližem većem gradu, zakrčeni su automobilima dok porodice traže sigurnije utočište.

Izraelska vojska izvela je vazdušne napade na širem području južnog Libana, uključujući Ankun. Napadi bespilotnim letjelicama pogodili su automobile na području Nabatije, dok su vazdušni udari i artiljerija gađali grad Kfar Tebnit. Taj grad se nalazi u blizini dvorca Bofor, koji su izraelske snage zauzele ove nedelje, i na putu prema gradu Nabatiji.

"Liban više ne može biti poligon za tuđe ratove"

Izrael je izdao naredbe za obaveznu evakuaciju za Nabatiju i većinu okolnih gradova dok njegove snage napreduju prema tom, sada napuštenom, ali inače jednom od najvećih gradova u južnom Libanu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da produbi invaziju nakon što je prije šest dana zauzet srednjovekovni krstaški dvorac Bofor.

Hezbolah je, prema sopstvenom saopštenju, uzvratio raketnim napadima na izraelske trupe u blizini dvorca. Borbe su usledile dan nakon što je Hezbolah odbio primirje dogovoreno između izraelske i libanske vlade, uz posredovanje SAD. Militantna grupa nazvala je sporazum, prema kojem bi ona prekinula paljbu, ali bi Izraelu bilo dozvoljeno da nastavi vazdušne udare, "čistom predajom".

"Liban više ne može biti poligon za tuđe ratove, a jug zemlje i njegovi stanovnici ne mogu više plaćati cijenu za odluke koje nisu donijeli", izjavio je danas libanski premijer Navaf Salam. Hezbolah ne učestvuje direktno u pregovorima između Izraela i libanske vlade.

Kritikovana je i ideja "pilot-zona" uključenih u predloženo primirje

Svoje stavove i poruke prvenstveno prenosi preko predsjednika libanskog parlamenta, Nabiha Berija. Beri je danima prije propasti primirja izjavio da može da garantuje da će Hezbolah prestati sa napadima u zamenu za prekid borbi.

Danas je Beri poručio da će se Hezbolah povući sa područja južno od reke Litani, oko 29 kilometara od libansko-izraelske granice, samo ako se izraelske snage povuku iz Libana i ako primirje bude bezuslovno. Izrael trenutno okupira više od 608 kvadratnih kilometara libanske teritorije.

Beri je takođe kritikovao ideju "pilot-zona" uključenih u predloženo primirje, prema kojima bi se izraelska vojska povukla iz određenih područja, a libanska vojska vratila kako bi osigurala da nijedan pripadnik Hezbolaha ne uđe.

Liban i Izrael vode paralelne pregovore u Vašingtonu

Juče su se izraelske snage povukle iz grada Dibina na jugu Libana, što je prvi put da su se povukle sa nekog područja od početka rata 2. marta. Libanske trupe i mirovne snage UN ušle su u grad danas, otvarajući puteve i uklanjajući ruševine. Nije jasno da li je izraelsko povlačenje povezano sa predlogom o "pilot-zonama".

Liban i Izrael vode paralelne pregovore u Vašingtonu kako bi postigli primirje, ali uspjeh tih razgovora bez pristanka Hezbolaha vrlo je upitan. Donald Tramp uključen je u pregovore jer je Iran uspjeh primirja u Libanu povezao sa svojim pregovorima sa Vašingtonom.

Američki predsjednik je više puta pokušao da okonča rat sa Iranom zbog rasta cijena goriva i pada sopstvene popularnosti i navodno je frustriran Netanjahuovom kampanjom u Libanu jer komplikuje razgovore sa Iranom.

Netanjahu: Trenutno nema sporazuma koji bi se mogao odobriti

Netanjahu je sinoć ministrima na sednici vlade rekao da neće tražiti odobrenje za najnoviji predlog o primirju sa Libanom ako Hezbolah prvo ne pristane na njegove uslove. Prema izraelskom portalu Ynet, nekoliko ministara izrazilo je protivljenje krhkom primirju, sa čijim produženjem su se izraelski i libanski predstavnici složili tokom razgovora u Vašingtonu prekjuče.

Zatražili su od Netanjahua da predlog podnese kabinetu na formalno glasanje prije nego što se Izrael na njega obaveže. Izraelski premijer odbio je te zahtjeve, tvrdeći da trenutno nema sporazuma koji bi se mogao odobriti jer ga Hezbolah još nije podržao.

U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 3.500 ljudi

"Trenutno nema dogovora", navodno je rekao ministrima. "Hezbolah se protivi i stoga ne donosim nikakvu odluku", dodao je i rekao da će predlog, ako ga grupa prihvati, iznijeti pred vladu na odobrenje. Borbe između Hezbolaha i Izraela započele su 2. marta.

Podsjetimo, militantna grupa lansirala je rakete na Izrael kao odmazdu za ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, što je podstaklo izraelsku invaziju. U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 3.500 ljudi, dok je Hezbolah ubio najmanje 29 izraelskih vojnika u Libanu i tri izraelska civila.