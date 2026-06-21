Građani protestovali protiv plana vlade da ukine pretplatu za javni servis, opozicija najavljuje obraćanje Ustavnom sudu

Izvor: MONDO, Jelica Dojčinović

Hiljade građana okupile su se danas ispred zgrade Češke televizije u Pragu protestujući protiv plana vlade premijera Andreja Babiša da ukine pretplatu za javni radio i televizijski servis i od naredne godine njihovo finansiranje prebaci na državni budžet.

Predlog izmjena zakona, koji je vlada usvojila bez javne rasprave, predviđa da Češka televizija i Češki radio ubuduće budu finansirani iz budžeta sa oko 15 odsto manje sredstava nego do sada. Opozicija je oštro kritikovala takvo rješenje i najavila obraćanje Ustavnom sudu.

Iako premijer Andrej Babiš i ministar kulture Oto Klempirž odbacuju optužbe da žele da stave javni servis pod političku kontrolu, odbili su prijedloge da se ustavom garantuje nezavisnost Češke televizije i Češkog radija.

Pred okupljenima se obratio i Mikulaš Minarž iz građanske inicijative „Milion trenutaka za demokratiju“, poručivši da je situacija ozbiljna, ali da postoji nada jer se veliki broj građana protivi političkom pritisku na medije.

„Učinićemo sve da mediji ne dospiju u ruke političara“, poručio je Minarž.

Protest je organizovan kao podrška zaposlenima u Češkoj televiziji i Češkom radiju, koji su već održali štrajk upozorenja, dok je za sjutra najavljen jednodnevni štrajk. Kako su saopštili sindikati, program za djecu i omladinu jedini neće biti obustavljen.

Demonstranti su nosili transparente sa porukama „Ne damo vam medije“, „Mičite ruke sa medija“, „Češka nije na prodaju“ i „Hvala za svaku slobodnu riječ“, dok su se među okupljenima vijorile zastave Češke i Evropske unije.

Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave predstavnika radikalne nacionalističke stranke Sloboda i direktna demokratija, koalicionog partnera vlade, koji su poručili da uz kontrolu finansiranja treba uvesti i kontrolu programskog sadržaja javnog servisa.

Protivnici zakona upozoravaju da bi predloženi model mogao ugroziti nezavisnost medija i biti u suprotnosti sa Evropskim aktom o slobodi medija, zbog čega očekuju reakciju evropskih institucija.