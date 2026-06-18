Vozač autobusa u Češkoj se zakucao u podvožnjak sa 24 putnika u vozilu.

Izvor: Policie ČR

U Češkoj Republici se u utorak 16. juna dogodila bizarna saobraćajna nesreća u kojoj se turistički autobus zakucao u željeznički nadvožnjak, piše "Aktuality". Na svu sreću, lakše povrede je zadobilo nekoliko stranih državljana.

Autobus je krenuo iz Linca u Austriji za Krumlov u Češkoj Republici. Zbog sudara je bio obustavljen željeznički saobraćaj.

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Vidi opis Autobus pun putnika se zakucao u podvožnjak: Skandalozna greška vozača u Češkoj (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Policie ČR Br. slika: 10 10 / 10

Lokalna policija sumnja da vozač autobusa vjerovatno nije poštovao saobraćajnu signalizaciju. Evakuisano je više od 20 osoba, dok je nekoliko lakše povrijeđeno.

Vatrogasci su po dolasku na lice mjesta prvo sproveli protivpožarne mjere, isključili akumulatore na vozilu i obezbijedili privremeni smještaj za putnike na sigurnom. Ubrzo je poslat evakuacioni autobus koji ih je odveo na krajnju destinaciju - Krumlov u Češkoj Republici.