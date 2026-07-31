Palestinska grupa poručila da će sprovođenje naredne faze dogovora zavisiti od postupaka Izraela, uključujući prekid borbi i stvaranje uslova za upravljanje Gazom.

Izvor: Profimedia/Hani Alshaer / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je da će sprovođenje druge faze sporazuma o okončanju sukoba sa Izraelom, koja uključuje i njihovo razoružanje, zavisiti od pune primjene prve faze dogovora od strane Izraela.

Kako je navedeno u saopštenju Hamasa, ključni preduslov za nastavak procesa jeste, kako tvrde, zaustavljanje izraelskih napada, povlačenje trupa iz Pojasa Gaze i poštovanje ranije postignutih dogovora.

„Posvećenost okupacije zaustavljanju ubijanja je osnovni preduslov za nastavak sprovođenja i uspostavljanje vremenskog okvira za ono što je dogovoreno“, naveli su iz Hamasa.

Ta grupa je saopštila da bi, osim povlačenja izraelskih snaga i prekida napada, za sprovođenje razoružanja bilo potrebno i uključivanje njenih predstavnika u Nacionalni komitet za upravljanje Gazom, čije formiranje predviđa mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa.

Hamas je kao dodatne uslove naveo i raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga, kao i raspuštanje, kako su naveli, milicija koje podržava Izrael.

Iz ove palestinske organizacije poručili su i da bi predaja teškog naoružanja bila moguća tek nakon potpunog okončanja izraelskih napada i povlačenja vojske iz Gaze.

Sporazum o okončanju sukoba i njegova naredna faza ostaju predmet intenzivnih diplomatskih pregovora, dok obje strane iznose različite uslove za nastavak procesa.