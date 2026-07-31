Novosađanin I. S. (32) uhapšen je zbog sumnje da je robu dobijenu od više firmi prodavao na crnom tržištu, bez evidentiranja u poslovnim knjigama i plaćanja dobavljačima.

Izvor: Screenshot MUP Srbije

Policija je u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapsila I. S. (1994) zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj odgovornog lica.

Hapšenje su izvršili pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Robu navodno prodavao na crnom tržištu

Osumnjičeni je tokom 2024. i 2025. godine bio direktor i zakonski zastupnik jednog privrednog društva iz Novog Sada.

Sumnja se da je robu koju mu je isporučilo više privrednih društava prodavao na crnom tržištu, a prodaju nije evidentirao u poslovnim knjigama. Dobavljačima, kako se sumnja, tu robu nije platio.

Pribavio više od 12 miliona dinara

Na ovaj način I. S. je, prema navodima policije, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od 12.037.017 dinara.

Istovremeno je dva privredna subjekta oštetio za ukupno 1.725.065 dinara.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužilaštvu.