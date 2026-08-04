Opština Plužine donirala je Specijalnoj bolnici za plućne bolesti "Dr Jovan Bulajić" Brezovik, 20.000 eura za nabavku savremene dijagnostičke opreme, koja će doprinijeti razvoju kardiološke dijagnostike i daljem unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bolnica Brezovik vodeća je zdravstvena ustanova u Crnoj Gori za dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa plućnim oboljenjima.

"Unapređenje kardiološke dijagnostike od posebnog je značaja za pacijente Bolnice Brezovik, s obzirom na čestu povezanost plućnih i kardiovaskularnih oboljenja. Savremena oprema omogućiće precizniju procjenu funkcije srca, pravovremeno otkrivanje mogućih komplikacija, sigurnije planiranje terapije i kvalitetnije praćenje zdravstvenog stanja pacijenata", saopšteno je iz Bolnice Brezović, pišu Vijesti.

Povodom Dana opštine Plužine, rukovodstvu Opštine i svim građanima Bolnica Brezovik uputila je čestitke, uz zahvalnost za donaciju i podršku unapređenju zdravstvene zaštite građana.