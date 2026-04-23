Evropska unija je odobrila zajam od 90 milijardi eura Ukrajini, čime se uklanjaju poslednje prepreke za finansijsku podršku.

Izvor: Levine/Washington Post / Sipa Press / Profimedia

Evropska unija se nakon višemjesečnih napetih pregovora saglasila da pusti zajam od 90 milijardi eura Ukrajini.

"Evropski zajam za podršku Ukrajini je deblokiran - 90 milijardi eura tokom dvije godine", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X.

Mađarska i Slovačka, koje su prethodno blokirale ovaj finansijski paket, nisu uložile prigovor do roka koji je istekao u 15 časova, čime je uklonjena i poslednja prepreka za odobrenje zajma, piše Politiko.

Today is an important day for our defense and for our relations with the European Union. The European support loan for Ukraine has been unblocked – €90 billion over two years. This package will strengthen our army, make Ukraine more resilient, and enable us to fulfill our social… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)April 23, 2026

Nafta kao ključ dogovora

Ove dvije zemlje povukle su svoj veto nakon što je u četvrtak ponovo uspostavljen protok nafte kroz naftovod Družba, koji je ranije ove godine oštećen u ruskim napadima.

Predsjednica Komisije, Ursula fon der Lajen, pozdravila je ovu vijest na putu za Kipar, gdje se sastaje sa evropskim liderima kako bi razgovarala o energetskoj krizi izazvanoj ratom na Bliskom istoku.

"Dok Rusija pojačava svoju agresiju, mi udvostručujemo našu podršku hrabroj ukrajinskoj naciji, omogućavajući Ukrajini da se brani", napisala je fon der Lajen na mreži X.

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico uslovili su svoju podršku zajmu obnovom protoka nafte kroz pomenuti naftovod.

Ponovno pokretanje naftovoda okončava višemjesečni zastoj koji je blokirao najveći finansijski paket EU za Kijev i koji je izazvao strah da će ratom razorena zemlja ostati bez novca.

Zelenski je najavio da će njegova zemlja popraviti naftovod Družba ubrzo nakon što je lider mađarske opozicije Peter Mađar pobedio Orbana na nacionalnim izborima održanim ranije ovog mjeseca.

Potvrda o protoku energenata

Kao znak da će zajam biti odobren, slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova potvrdila je u četvrtak da sirova nafta ponovo teče kroz infrastrukturu iz sovjetskog doba, piše Politiko.

"Od danas u 02:00 časa ujutru, ponovo je uspostavljen prijem nafte u Slovačku preko naftovoda Družba", napisala je ona na Fejsbuku.

"Isporuke nafte se trenutno odvijaju u skladu sa dogovorenim planom."

U dopisu investitorima, u koji je uvid imao portal Politiko, mađarska naftna kompanija MOL navela je da je snabdijevanje preko naftovoda do pumpnih stanica u Fenjeslitki (sjeverna Mađarska) i Budkovcima (istočna Slovačka) obnovljeno.

Očekuje se da će Evropska komisija isplatiti sredstva krajem maja ili početkom juna, nakon što zemlje članice EU završe tehničke provjere.

(MONDO)