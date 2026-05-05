Japanski odbrambeni startap AirKamuy predstavio je inovativni model drona napravljen od ojačanog kartona, koji je izuzetno jeftin za proizvodnju, teško uočljiv na radarima i sposoban za ozbiljne vojne zadatke.

Odbrambeni startap iz Japana, AirKamuy, razvio je dronove koji ne samo da su jeftini, već su i gotovo nevidljivi za radare. Tajna je u materijalu od kojeg su napravljeni - kartonu.

Model drona AirKamuy 150 predstavlja ono što analitičari opisuju kao "niskotehnološki visokotehnološki" pristup: krila i trup izrađeni su od ojačanog kartona, osmišljenog da izdrži promjene vlage i temperature.

Izrada takvog drona košta tek oko 2.000 dolara, što je manje od jedan odsto cijene konvencionalnih malih vojnih letjelica koje koriste vojske širom svijeta.

Dron dolazi u posebnom kompletu za sastavljanje i može se sastaviti za oko pet minuta, bez potrebe za specijalizovanim znanjem ili alatima, a ideja je da ga mogu sastaviti i obični vojnici na frontu.

Međutim, to što je jednostavan za sklapanje i napravljen od kartona ne znači da je išta lošiji od visokotehnoloških dronova - ima maksimalnu brzinu od 120 kilometara na sat, domet od oko 150 kilometara i može da nosi teret težine do dva kilograma.

Kako ističu njegovi tvorci, prava prednost leži u ekonomskom učinku na neprijateljsku odbranu. Pošto su napravljeni od kartona, teško ih je uočiti na radarima, što otežava njihovo otkrivanje konvencionalnim sistemima protivvazdušne odbrane.

Za napadače to znači da mogu lakše da prodru do neprijateljskih linija, a za odbranu da mora da donese nepopularnu odluku: da čeka da se približe ili da troši protivvazdušne projektile koji koštaju od nekoliko stotina do nekoliko miliona dolara.

Ako se lansiraju u velikom broju, ove jeftine letelice mogu da preplave sisteme protivvazdušne odbrane i iscrpe zalihe projektila. Da su veoma efikasni, pokazali su slični kartonski dronovi korišćeni u ratu u Ukrajini, gdje su izvodili napade na napredna ruska vojna sredstva.

Sada ih u svoj arsenal uvodi i Japan. Pomorske snage za samoodbranu već koriste AirKamuy 150 kao dron za ciljanje u vazduhu kako bi prikupili podatke o letu i tako dobili preciznije informacije za jurišne bespilotne letjelice.

Proizvodne i razvojne baze uspostavljaju se u strateški osjetljivim ostrvskim regionima, uključujući ostrva Nansei, gdje se jeftina sredstva odvraćanja smatraju praktičnijim od raspoređivanja skupih sistema. Analitičari kažu da rast razvoja kartonskih dronova naglašava suštinsku promenu u ratovanju - pobjeda bi mogla manje da zavisi od naprednog oružja, a više od sposobnosti održavanja velikih i jeftinih misija.