U srcu Japana otvorena je prva laboratorija u kojoj čovek više nije neophodan.

Univerzitet u Tokiju napravio je korak koji podseća na kadrove iz naučnofantastičnih filmova - otvorio je laboratoriju u kojoj medicinske eksperimente sprovode isključivo roboti. Cilj ovog ambicioznog projekta je da se u bliskoj budućnosti skoro čitav istraživački proces potpuno automatizuje.

U novom Centru za inovacije u robotici trenutno radi 10 mašina, uključujući i impresivni humanoidni model Maholo LabDroid. Ljudskog osoblja u prostorijama nema, a kako prenosi agencija Interesting Engineering, roboti su se čak pridružili i ceremoniji presecanja vrpce.

Maholo koristi dve robotske ruke za izuzetno delikatne zadatke. On precizno prenosi reagense i rukuje opremom pod strogim temperaturnim režimima, dok je proces kultivacije ćelija već uveliko programiran da teče automatski.

Planovi su, najblaže rečeno, gigantski. Do 2040. godine univerzitet namerava da poveća broj robota na čak 2.000. Ideja je da mašine preuzmu sve - od generisanja hipoteza do finalne eksperimentalne provere rezultata.

Direktor centra Keiči Nakajama bio je jasan na otvaranju objekta - cilj je da japanska nauka postane najbolja na svetu. On ističe da su veštačka inteligencija i robotika jedini put ka tom vrhu, naročito u trenutku kada se istraživačke institucije suočavaju sa hroničnim nedostatkom radne snage.

Osim što rešavaju problem manjka ljudi, roboti drastično smanjuju mogućnost ljudske greške koja je u medicinskim istraživanjima često presudna.

Inače, robot Maholo nije novajlija u Japanu. On se već dokazao u bolnici u Kobeu, gde pomaže u okviru oftalmologije. Ipak, ovo u Tokiju je prvi put da mašine dobijaju potpuno autonomno carstvo u kojem čovek više nije neophodan za radnim stolom.