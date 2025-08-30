Vladimir Putin ima dvojicu sinova sa dugogodišnjom ljubavnicom Alinom Kabajevom, živi u luksuzu a osvojila je i zlatnu medalju na Olimpijadi

"Konačno, dječak!", navodno je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin kada je njegova dugogodišnja ljubavnica Alina Kabajeva rodila njihovog prvog sina 2015. godine. Dječak je dobio ime Ivan, a njegov mlađi brat, koji je rođen 2019. godine, Vladimir, po ocu. Iako su oni najčuvanija djeca na svijetu, slike iz kampova i sa sportskih takmičenja otkrile su likove Putinovih nasljednika.

Vladimir Putin se od prve supruge Ljudmile razveo 2014 godine. U braku su dobili dvije ćerke, Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu. Ali 2014. se uveliko širom Rusije spekulisalo o "prvoj ljubavnici" Alini Kabajevoj.

Alina je bivša ritmička gimnastičarka, koja je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Atini. Tako je i upoznala Putina, sa kojim je brzo uplovila u emotivnu vezu.

Godinama se šuškalo da su predsjednik Rusije i Alina vereni, kao i da imaju zajedničku djecu.

Prvi dokazi o tome pojavili su se prošle godine, u sklopu istraživanja "Dosije centra". Ova istraga je otkrila da Putin pored Marije, Katerine i vanbračne ćerke Luize ima dvojicu sinova, Ivana (10) i Vladimira (6).

Strogo čuvana "tajna djeca"

Ivan je navodno rođen u bolnici u Švajcarskoj godinu dana nakon Putinovog razvoda od Ljudmile, a Vladimir nekoliko godina kasnije u Moskvi. Dječaci najviše vremena provode u Putinovoj vili u Valdaju, koja je pretvorena u tvrđavu koju čuvaju PVO sistemi.

Imaju privatne učitelje, terene, obezbjeđenje i guvernante. Njihova lica, ali i samo postojanje, čuvani su u strogoj tajnosti, sve dok dječaci nisu počeli da učestvuju na sportskim događajima. Ivan i Vladimir idu na festivale i treninge sa majkom. Tako je otkriveno da obojica treniraju ritmičku gimnastiku, kao njihova majka. Ona već nekoliko godina organizuje festival koji se zove "Alina".

"Hvala vam, momci! Hvala vam, djeco! Znam da ste bili veoma zabrinuti. Ali sjajno je bilo. Vi ste naša budućnost", rekla je Kabajeva učesnicima festivala ritmičke gimnastike "Alina" 2023. godine.

Dok su ona i ostali sportisti pjevali oproštajnu pjesmu, jedno dijete ju je pažljivo posmatralo iz publike. Kada je olimpijska šampionka napustila scenu, dječak joj se pridružilo i otišli ​​su zajedno. Ovo je bio njen stariji sin Ivan, jedno od dvoje najtajnovitije djece u Rusiji.

Ivan Putin, koji sada ima 10 godina, uslikan je i u ljetnjem kampu u Valdaju, nedaleko od jedne od rezidencija u kojima živi sa majkom i bratom. Putinov i Alinin mlađi sin Vladimir, sa nadimkom Vova, takođe je fotografisan na jednom treningu.

Od malena u totalnom luksuzu

Putinovi sinovi uglavnom žive u velikoj vili u Valdaju, a njihove guvernante, treneri i učitelji borave u odvojenim zgradama. Braća Putin navodno imaju svoje vozače, a nastavnici i osoblje imaju odvojena vozila.

Ivan i Vladimir odlaze kod učitelja oko devet ujutru, nakon čega svi zajedno doručkuju. Oni imaju četiri dadilje i brojne učitelje.

Nakon časova, koji traju nekoliko sati, dječaci se igraju sa ponijima, zečevima i psima.

Poslije popodnevnog spavanja, imaju još neke časove i sportske aktivnosti. Lični kuvari su stalno prisutni u vili, kako bi Alina i djeca uživali u luksuzu.

Najmoćnija majka u Rusiji

Putinovi sinovi su i dalje misterija, a njihova majka je glavna tema svih medija već decenijama. Ona je najmoćnija i najbogatija žena Rusije, koja bez milosti uništava sve koji joj se nađu na putu.

Kabajeva je 2007. godine postala poslanica ruske Dume. Sedam godina kasnije, postavljena je za predsjednicu upravnog odbora Nacionalne medijske grupe, koja je nadgledala "Netfliksove" operacije u Rusiji sve do početka invazije na Ukrajinu.

Alina je 2022. godine najavila stvaranje međunarodne asocijacije timova za ritmičku gimnastiku pod nazivom "Skaj Grejs" i otvorila školu pod istim imenom. Prije toga, Kabajeva je rijetko preuzimala trenerske uloge.

"Skaj Grejs" je dobio privilegije bez premca među ruskim sportskim školama. Kreacija Kabajeve je ovlašćena da postavlja sopstveni kalendar takmičenja, organizuje turnire po sopstvenim pravilima i samostalno dodjeljuje sportske titule učenicima i trenerima.

Prošlog ljeta, sportisti "Skaj Grejsa" takmičili su se na Igrama BRIKS-a protiv gimnastičarki iz nacionalnih timova, uključujući tim koji predstavlja Rusiju. Drugim riječima, škola Kabajeve je učestvovala kao da je posebna država. Na Igrama BRIKS-a, Kabajeva se navodno sukobila sa Irinom Viner, ženom koja ju je dovela do olimpijske medalje, i u ovoj svađi se krije odgovor na pitanje koliko je zapravo moćna Alina Kabajeva.

Od Igara BRIKS-a, status Vinerove u ruskom sportu je doživio drastičan pad. Prošle jeseni, Ministarstvo sporta zamijenilo je Rusku Federaciju ritmičke gimnastike, koju je Vinerova vodila više od 15 godina, jedinstvenom Ruskom gimnastičkom federacijom, raspuštajući zasebne saveze zemlje za pojedinačne gimnastičke discipline. Pored toga, Putin je smijenio Vinerovu iz ruskog Saveta za razvoj fizičke kulture i sporta, zamijenivši je izvršnom direktorkom "Skaj Grejsa" Marinom Špeht.

Putinova vila

