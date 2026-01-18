Na internetu se pojavio do sada neviđeni snimak jednog od poslednjih izolovanih plemena u Amazoniji - Mashco Piro.

Izvor: instagram/tatvagram

Do sada neviđeni, izuzetno jasan snimak jednog od posljednjih izolovanih plemena u Amazoniji – Mashco Piro – pojavio se u javnosti i pokazao koliko su ti ljudi i dalje potpuno odsječeni od modernog svijeta. Snimak je prikazan u razgovoru autora i dokumentariste Pola Rozolija u podkastu Leks Fridman, a na njemu se vidi grupa muškaraca kako izlazi na obalu, dok se oko njih u vazduhu kovitla “oblak” leptirova. Rozoli tvrdi da je kvalitet snimka nešto što do sada nije viđeno kada su u pitanju izolovana plemena.

"Kao da gledate prošlost hiljadama godina unazad"

Rozoli, koji već decenijama radi na zaštiti amazonske prašume, kaže da su raniji snimci ovakvih plemena uglavnom bili mutni i snimani iz velike daljine, dok je ovaj materijal daleko jasniji i detaljniji. On navodi da je pleme susreo na zapadnom rubu Amazona, svega dva mjeseca nakon što su, prema vjerovanjima, pripadnici Mashco Piro plemena u avgustu 2024. ubili dvojicu drvoješa. Mještani iz udaljenih domorodačkih zajednica, sa kojima Rozoli sarađuje kroz organizaciju "Jungle Keepers", javili su mu da se Mashco Piro pojavljuju iz dubine džungle i da vlada panika. Kako kaže, pleme je kroz istoriju opstajalo upravo zahvaljujući agresivnom pristupu prema strancima.

Susret koji mu je promijenio život

Rozoli opisuje trenutak kada su na obali ugledali "klan golih muškaraca" sa ogromnim lukovima, dugim i do oko dva metra. Neki su imali obojena lica crvenim i žutim tragovima, a oko struka su nosili konopce za koje veruje da su uzeti iz kampova drvošeča.

"Gledam i mislim: nema šanse da je ovo stvaran život", prepričao je.

U prvim sekundama nije znao da li će se susret završiti nasiljem. Situacija se, prema njegovim rečima, smirila tek nakon što su im ostavili kanu bez motora, pun banana, na šta su se ratnici odmah sjurili da ga preuzmu.

U jednom trenutku, lokalni čovek po imenu Ignacio pokušao je da uspostavi kontakt gestovima i pokretima, što je preraslo u kratku razmenu nalik "plesu", a zatim i u opušteniji, ljudski trenutak.

Jedan od pripadnika plemena tražio je Ignaciu košulju i pantalone, koje mu je ovaj dao.

"Pokaži im dlanove da znaјu da nisi opasan"

Kako Rozoli kaže, u završnici susreta Ignacio mu je preneo poruku plemena:

"Kažu da izgledaš kao ratnik. Priđi. Pokaži da nemaš loše namere."

Rozoli je tada podigao ruke i pokazao dlanove, a pripadnici plemena su, kako tvrdi, uradili isto i "pevali nazad", kao da odgovaraju na njegov gest. Posebno je naglasio da se tokom celog susreta nisu pojavile žene ni stariji članovi zajednice.

Iako se kontakt sa izolovanim plemenima smatra izuzetno opasnim i za njih i za posetioce, Rozoli kaže da je snimak objavio jer je, po njegovom mišljenju, nemoguće štititi te ljude bez šire javne priče o njima.

"Da bismo ih zaštitili, moramo da govorimo o njima. Moramo da pokažemo snimak svetu i onda da ih ostavimo na miru", poručio je.

Opasnost kontakta: bolest može biti smrtonosna

Kontakt sa nekontaktiranim plemenima često je kritikovan i zbog rizika od unošenja bolesti na koje oni nemaju imunitet, što bi moglo da uništi čitavu zajednicu.

Takvi pokušaji mogu biti smrtonosni i za one koji im priđu, podsjeća se i na slučaj iz 2018. kada je američki misionar Džon Čau (John Chau) ubijen nakon što je pokušao da priđe plemenu Sentinelaca na ostrvu Sjeverni Sentinel u Indiji.

Hiljade ljudi i dalje luta Amazonom

Rozoli kaže da Mashco Piro žive krajnje jednostavno, bez posuđa i bez tehnologije.

Prenosi i riječi jednog peruanskog antropologa koji mu je rekao:

“Ljudi misle da su oni ‘kameno doba’ – ali oni nemaju ni kamenje.”

Prema njegovim riječima, oni nikada nisu vidjeli vodu koja se ledi, niti znaju za ključanje vode, jer ne prave glinene posude. Njihov svijet se, kako tvrdi, svodi na bambus, kanap i znanja o prirodi, uključujući i ljekovite biljke koje moderna medicina možda nikada neće otkriti.

Vjeruje se da širom amazonskog basena u Brazilu i Peruu i dalje postoje hiljade nomadskih klanova koji žive bez ikakvog kontakta sa savremenim društvom, potpuno skriveni u džungli.