Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da bi Jermenija automatski izgubila sve povoljne uslove saradnje sa Rusijom ukoliko odluči da se pridruži Evropskoj uniji.

Izvor: NEXTA / screenshot

Jermenija će automatski izgubiti sve dosadašnje povoljne uslove saradnje sa Rusijom ukoliko odluči da se pridruži Evropskoj uniji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje koje bi organizacije ili udruženja mogla donijeti gubitak povlastica za Jerevan, Peskov je izričito naveo Evropsku uniju.

Ova poruka dolazi uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji koji su zakazani za 7. jun, na kojima je aktuelni premijer Nikol Pašinjan kandidat ispred svoje partije Građanski ugovor. Pašinjan navodi da je on ključni garant mira sa Azerbejdžanom, dok bi pobeda opozicije vodila u rat.

Na sastanku sa Pašinjanom, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da rezultati predstojećih parlamentarnih izbora neće uticati na odnose Moskve i Jerevana, te da će se izgradnja odnosa nastaviti.

Prije toga, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Rusija i njeni stavljenici aktiviraju kampanje dezinformacija u Jermeniji uoči parlamentarnih izbora.

Peskov je na ove optužbe odgovorio navodom da je to stara pjesma koju su oni usavršili i da će je pjevati i u slučaju jermenskih izbora.

Tokom susreta sa šefom jermenske diplomatije u decembru, Kaja Kalas je potvrdila odluku Evropske unije da Jerevanu dodijeli 15 miliona eura pomoći. Ovaj novac namijenjen je za održavanje mira i jačanje otpornosti Jermenije.

Zvanično je navedeno da je dio ovih sredstava predviđen za otkrivanje, analizu i reagovanje na strano miješanje u izborni proces.