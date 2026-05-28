Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei pohvalio je "nezabilježeno jedinstvo" u zemlji nakon što su SAD i Izrael pokrenuli smrtonosnu vojnu kampanju protiv Irana

U pisanoj poruci objavljenoj danas pozvao je na "još veće napore" kako bi se očuvalo jedinstvo stanovništva.

"Istinska suština i unutrašnja snaga iranskog naroda, u vjeri, nadi i djelovanju, pokazane su i prijateljima i neprijateljima" poručio je Hamnei u pisanoj poruci koju je objavila poluzvanična novinska agencija Fars.

Hamnei se nije pojavio u javnosti otkako je u martu proglašen za najvišeg duhovnog vođu zemlje, nakon što je njegov otac i prethodnik Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskim napadima na Teheran. Od tada se obraća isključivo putem pisanih poruka.

U najnovijoj poruci nastojao je da predstavi Iran kao zemlju koja je iz američko-izraelske vojne kampanje izašla otporna i ujedinjena.

Posebno je istakao "nacionalnu solidarnost", upozorio na "besmislene političke sporove" i naglasio značaj obnove nakon višenedeljnog bombardovanja u kojem su uništeni zdravstveni centri, škole i kulturna baština.

Američko-izraelsko bombardovanje izazvalo je i duboke podjele u vrhu iranskog rukovodstva, otvarajući vakuum moći. Hamnei je u poruci pozvao poslanike da "prodube i ubrzaju zakonodavni i nadzorni rad kako bi se postavili temelji za budućnost Irana".

"Mjesto parlamentarnog predstavnika treba smatrati prvom linijom fronta na putu zemlje ka napretku" dodao je iranski vrhovni vođa.

Istovremeno, indirektni pregovori Teherana i Vašingtona o okončanju neprijateljstava i postizanju konačnog rešenja trenutno su u zastoju. Ključni zahtjevi obje strane i dalje nisu ispunjeni.