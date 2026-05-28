Švedska donira Ukrajini 16 borbenih aviona Gripen i podržava nabavku još 20 novih letjelica. Zelenski je poručio da je ovo istorijski dan za vazdušne snage ove zemlje.

Švedska je danas objavila da će Ukrajini donirati 16 svojih borbenih aviona JAS 39 Gripen C/D i podržati Kijev u nabavci do 20 novosagrađenih aviona istog tipa, ali u modernijoj verziji E. Vijest je na zajedničkoj konferenciji za medije sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Upsali potvrdio švedski premijer Ulf Kristerson.

"Ukrajina je jasno stavila do znanja da je Gripen dugoročno prioritetan izbor za njene vazduhoplovne snage i da namjerava da nabavi najnoviju verziju, Gripen E", izjavio je Kristerson. Prema navodima švedske vlade, Ukrajina buduću kupovinu Gripena E/F planira da finansira sredstvima iz zajma Evropske unije za podršku Ukrajini, vrijednog 2,5 milijardi eura.

Kristerson je pojasnio da su pregovori o nabavci novih aviona u toku, a isporuke bi mogle da počnu do 2030. godine. Što se tiče 16 polovnih Gripena C/D iz sastava švedskog ratnog vazduhoplovstva, njihova isporuka se očekuje početkom 2027. godine, nakon što Ukrajina finalizuje ugovor i Švedska dobije potrebne izvozne dozvole.

Ova donacija dodatno će ojačati ukrajinsku flotu zapadnih borbenih aviona, koja već uključuje američke F-16 i francuske Mirage 2000. Ipak, taj bio i dalje nije dovoljan za potpunu odbranu ukrajinskih gradova i infrastrukture od svakodnevnih ruskih raketnih i bespilotnih napada.

"Ovo je istorijski dan"

"Ovo je zaista istorijski dan, istorijski događaj za našu saradnju i naše zemlje", rekao je Zelenski. "Riječ je konkretno o eskadrili Gripena za Ukrajinu, što je za nas izuzetno važna podrška." Zelenski je dodao kako Ukrajina očekuje da će "prve sposobnosti" steći u roku od narednih 10 mjeseci i potvrdio da su ukrajinski piloti već počeli sa obukom.

"Naši piloti već neko vrijeme prolaze obuku", kazao je, napomenuvši da se sada radi na proširenju infrastrukture za obuku i slanju većeg broja pilota na školovanje u inostranstvo.

Najava o Gripenima dio je dosad najvećeg švedskog paketa vojne pomoći Ukrajini, koji obuhvata i dalekometne udarne sisteme, municiju, opremu za elektronsko ratovanje i podršku odbrambenim inovacijama. Podsjetimo, Ukrajina i Švedska su 2025. potpisale pismo namjere koje bi, prema riječima zvaničnika, moglo da posluži kao temelj za budući sporazum o nabavci između 100 i 150 Gripena, iako su švedski zvaničnici više puta upozorili da će za isporuku novih aviona Gripen E vjerovatno trebati godine.

Koliko Ukrajinci žele ove avione, svjedoči i objava ukrajinskog pilota Vadima Vorošilova, poznatog pod pozivnim znakom Karaya. "Za mene je JAS-39 jedini borbeni avion na svijetu za koji bih bio spreman da prodam dušu", napisao je prošle godine na Instagramu, opisavši ga kao "idealnu opciju" za Ukrajinu.

Zašto Ukrajina želi Gripene

Saab JAS 39 Gripen višenamjenski je borbeni avion sposoban za vazdušnu borbu, napade na ciljeve na tlu i izviđanje. Analitičari ističu da je jedna od njegovih najvećih prednosti za Ukrajinu činjenica da je projektovan za djelovanje u ratnim uslovima tokom Hladnog rata, kada je Švedska očekivala moguće sovjetske udare na svoje vazduhoplovne baze.

Zakuči od mnogih zapadnih lovaca koji zahtijevaju duge i dobro pripremljene piste, Gripen može da polijeće i slijeće na znatno kraće piste, pa čak i na djelove auto-puteva. To ga čini manje osjetljivim na ruske raketne napade na aerodrome.

"Švedsko ratno vazduhoplovstvo je još od Drugog svjetskog rata ulagalo ogromne napore u sposobnost održavanja aviona na terenu, i to uz pomoć običnih vojnih obveznika, što cio proces znatno olakšava", objasnio je za Kyiv Independent Piter Lejton, vojni stručnjak sa Kraljevskog instituta za ujedinjene službe (RUSI).

Avon je takođe dizajniran za brzo opremanje za novu misiju. Prema Saabu i pilotu Vorošilovu, Gripen se u idealnim uslovima može napuniti gorivom i ponovo naoružati za samo desetak minuta.

Vorošilov je istakao i bočne usisnike vazduha, koji smanjuju rizik od usisavanja krhotina u motor, što je važna prednost s obzirom na to da su ukrajinski aerodromi često oštećeni u ruskim napadima.

Gripen može da nosi širok spektar NATO naoružanja, uključujući:

rakete vazduh-vazduh IRIS-T

AIM-9 Sidewinder

AIM-120 AMRAAM

Meteor

"Jedna od prednosti Gripena u odnosu na F-16 jeste mogućnost nošenja rakete vazduh-vazduh Meteor", rekao je za Kyiv Independent vojni istoričar i stručnjak za oružje Andrij Haruk.

"Nije čudesno oružje"

Džastin Bronk, viši istraživač na institutu RUSI, smatra da bi upravo raketa Meteor mogla da pomogne Ukrajini da se efikasnije suprotstavi ruskim napadima kliznim bombama, koje avioni Su-34 lansiraju daleko iza linije fronta.

"Jedino Meteor ima dovoljan efikasan domet da ugrozi avione Su-34 koji lansiraju klizne bombe sa udaljenosti od 60 do 100 kilometara iza linije fronta", pojasnio je Bronk. Dodao je da rakete AMRAAM, koje se trenutno isporučuju za ukrajinske F-16, i rakete MICA za Mirage 2000 nemaju uporediv domet u borbenim uslovima na ratištu.

Novija varijanta Gripen E ima nadograđeni radar i sisteme za elektronsko ratovanje, jači motor General Electric F414G i naprednu avioniku koja uključuje AESA radar i panoramski ekran u kokpitu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da Gripen ne treba gledati kao "čudesno oružje". Vojni stručnjak Haruk opisao ga je za Kyiv Independent kao "još jedan koristan alat koji će pomoći Ukrajini", dodavši da će njegov ukupni učinak najviše zavisiti od toga koliko će aviona Švedska na kraju isporučiti i kojom brzinom će oni stizati na ratište.