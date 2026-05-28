Nakon ukrajinskih udara, ruski propagandista Vladimir Solovjov pozvao je Putina da naredi napad na Veliku Britaniju i uništi fabrike koje proizvode projektile Storm Shadow.

Solovjovljev zahtjev uslijedio je nakon izveštaja da je Ukrajina projektilima Storm Shadow napala komandni centar Crnomorske flote u Sevastopolju na Krimu. Pojavile su se i informacije da su isti projektili korišćeni u napadu na stratešku vojnu vazduhoplovnu bazu Baltimor u ruskoj Voronješkoj oblasti.

"Iskreno, svaki put kad čitam o novom udaru projektila Storm Shadow britanske proizvodnje duboko u Rusiji, ne razumijem zašto ne gađamo fabriku tih projektila u Ujedinjenom Kraljevstvu", izjavio je Solovjov.

"Držite se podalje od fabrike"

"U čemu je problem? Da, to je Ujedinjeno Kraljevstvo. Pa šta? Šta je tamo toliko vrijedno? Šekspirova zaostavština nije vezana za to ostrvo. Šta je toliko vrijedno u toj fabrici Storm Shadow?", upitao je.

Britanija je poznata po "ludo neukusnoj, odvratnoj kuhinji", rekao je Solovjov, za kojeg britanski mediji navode da je svoju djecu poslao na skupo školovanje upravo u Veliku Britaniju.

"Šta još? Korumpirana Anglikanska crkva? Šta se tamo dešava? Ljudi? Žao mi je ljudi, zato se držite podalje od fabrike Storm Shadow", poručio je.

Ukrajinski udari britanskim projektilima

Solovjovljev poziv dolazi nakon što je primijećen dim iznad vojnog aerodroma Baltimor u Voronješkoj oblasti, gdje je smješten 47. gardijski bombarderski vazduhoplovni puk sa lovcima-bombarderima Su-34. Ova baza se često koristi za napade na Ukrajinu. Prema Telegram kanalu Exilenova+, vjeruje se da su u tom napadu korišćeni projektili Storm Shadow.

Takođe, projektili Storm Shadow navodno su korišćeni i u napadu na Sevastopolj, gdje je pogođena zgrada Ruske centralne banke, iako se tvrdi da je stvarna meta bio privremeni štab vazdušnog krila Crnomorske flote.

Riječ je o krstarećim projektilima koje su Velika Britanija i Francuska razvile devedesetih godina. Karakterišu ih sledeće specifikacije:

Lansiraju se iz aviona

Imaju domet veći od 250 km

Postižu brzine veće od 1000 km/h

Proizvodi ih kompanija MBDA UK, uglavnom u pogonu u Stivenedžu u Hertfordširu, s tim da se dio poslova obavlja i u Bristolu i Boltonu. U Francuskoj je ovo oružje poznato pod nazivom SCALP-EG.