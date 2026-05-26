Meteorolozi širom svijeta sve pažljivije prate razvoj snažnog El Ninja u Tihom okeanu, a pojedini modeli već upozoravaju na mogućnost takozvanog "Super El Ninja".

Na Atlantiku bi 2026. godina mogla donijeti znatno mirniju sezonu uragana zbog naglog razvoja snažnog fenomena El Ninjo, upozoravaju meteorolozi.

Nakon godina dominacije La Ninje i izuzetno aktivnih ciklonalnih sezona, novi klimatski obrasci ukazuju na moguće smanjenje broja oluja i razornih uragana koji pogađaju SAD i istočnu Kanadu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rizik neće potpuno nestati.

Vodeći meteorološki modeli predviđaju umjeren do snažan El Ninjo od avgusta do oktobra, u jeku sezone uragana. Ovaj fenomen donosi jače smicanje vjetra i stabilniju atmosferu iznad Atlantika, što otežava razvoj snažnih tropskih ciklona.

Statistički podaci pokazuju da godine sa izraženim El Ninjom uglavnom imaju manje uragana najjače kategorije, kao i niži indeks ukupne energije ciklona.

Posljedice bi mogle da se osjete i u Evropi. Meteorolozi procjenjuju da bi Balkan i Mediteran tokom ljeta i jeseni mogli biti pogođeni dužim toplotnim talasima, sušama i povećanim rizikom od požara, dok bi u kasnijem periodu moglo doći do razvoja snažnih mediteranskih ciklona, takozvanih „medikena“.

Stručnjaci naglašavaju da El Ninjo ne određuje vremenske prilike samostalno, ali može dodatno pojačati efekte globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena.