Sjeverna Koreja jutros je lansirala neidentifikovani projektil u području svoje zapadne obale, saopštila je vojska Južna Koreja, ne otkrivajući dodatne tehničke detalje o samom lansiranju.

Zajednički generalštab Južne Koreje nije precizirao o kojoj vrsti projektila je riječ, niti je objavio podatke o dometu i mjestu pada. Novo lansiranje uslijedilo je nakon vojnog poteza Sjeverna Koreja od 19. aprila, kada je Sjeverna Koreja ispalila više projektila kratkog dometa, dok su državni mediji taj događaj opisali kao demonstraciju kasetnih bojnih glava.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un poslednjih godina intenzivno radi na jačanju nuklearnog i raketnog arsenala, nakon što su 2019. godine propali nuklearni pregovori sa tadašnjim američkim predsjednikom Donald Tramp.

Tramp je više puta izjavljivao da želi da obnovi pregovore sa Kimom, ali je Pjongjang do sada ignorisao te pozive i od Vašingtona zatražio da odustane od zahtjeva za nuklearnim razoružanjem Sjeverne Koreje kao uslova za nastavak razgovora.

U međuvremenu, Kim je dodatno zaoštrio retoriku prema Južnoj Koreji, proglasivši je trajnim i najvećim neprijateljem svoje države. Time su dodatno povećane tenzije na Korejskom poluostrvu, u trenutku kada su diplomatski odnosi u zastoju, a zabrinutost zbog nuklearnih ambicija Sjeverne Koreje sve više raste.