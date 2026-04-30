Izvor: STR / AFP / Profimedia

Nuklearni arsenal Sjeverne Koreje približava se ključnoj prekretnici: postaje dovoljno velik da bi mogao da nadjača kopnene sisteme protivraketne odbrane koje su Sjedinjene Američke Države razvijale uz ulaganja od više milijardi dolara tokom poslednjih 30 godina.

U narednoj deceniji njen arsenal mogao bi da nadmaši one koje imaju Izrael, Pakistan i Velika Britanija.

Njene interkontinentalne balističke rakete Hvasong-15, -17, -18 i -19, u kombinaciji sa postojećim bojevim glavama, možda joj već sada daju količinu vatrene moći potrebnu da probije američku kopnenu protivraketnu odbranu srednje faze leta, osmišljenu da zaustavi napad manjeg obima, a koja je koštala oko 65 milijardi dolara.

Znatno veći arsenal oružja kraćeg dometa može da pogodi američke saveznike u Aziji i američke baze na Guamu, gdje SAD održavaju jedno od najvećih skladišta municije na svijetu. Podaci pokazuju da su američki napori da obuzdaju program Kim Džong Una propali.

Uspon Sjeverne Koreje od "odmetnute države" do punopravne članice kluba nuklearnih sila znači da ona može da učini više od same pretnje nuklearnim ratom - sada ga možda može i voditi, piše Blumberg.

"Oni imaju više iskustva u upravljanju svojim nuklearnim snagama, imaju daleko veće povjerenje u svoje sisteme isporuke", rekao je Ankit Panda, viši saradnik u Karnegi zadužbini za međunarodni mir, na nedavnom seminaru.

To znači da imate nuklearno naoružanog protivnika u Severnoj Koreji koji će biti znatno manje oprezan nego prije nekoliko godina. Procjene o tome koliko interkontinentalnih raketa Severna Koreja posjeduje variraju. Američka Odbrambeno-obaveštajna agencija prošle godine je u prezentaciji za projekat protivraketne odbrane Golden Dome navela da Pjongjang ima samo 10.

Međutim, Sjeverna Koreja je u poslednjoj deceniji testirala najmanje toliki broj raketa i mogla bi imati čak 48 lansera, prema analizi Vana Van Dipena iz publikacije 38 North, koja prati vojni razvoj Pjongjanga.

Panda je napomenuo da su desetine interkontinentalnih raketa prikazane na vojnim paradama, iako bi neke mogle biti makete. Procjenjuje da Sjeverna Koreja trenutno može imati do 24 takve rakete, uz nastavak proizvodnje novih.

Američki sistem kopnene protivraketne odbrane srednje faze (GMD), sa 44 rakete raspoređene na Aljasci i u Kaliforniji, te prostorom za još 20 na Aljasci, dizajniran je za mnogo manju prijetnju. Lansiranje najmanje dva presretača na svaku metu znači da bi zalihe projektila brzo bile iscrpljene u slučaju napada od dve desetine interkontinentalnih raketa.

Pjongjang nikada nije demonstrirao sposobnost izvođenja velikog balističkog napada, a preventivni udari mogli bi da smanje broj raketa koje može da lansira.

Ipak, prijetnja raste. Čak i uz niže procjene, neki stručnjaci za naoružanje smatraju da godišnja proizvodnja iznosi tek količinu za 12 do 15 nuklearnih bombi, napredak je brži nego u Indiji, koja je između 2024. i 2025. povećala svoj arsenal za osam bojevih glava, na ukupno 180, prema SIPRI-ju.

SAD rade na programu protivraketne odbrane Golden Dome, čiji je cilj, prema izvršnoj naredbi, da zaštiti zemlju od svake vazdušne prijetnje, uključujući onu iz Sjeverne Koreje, Kine i Rusije. Nije jasno da li je to moguće bez ulaganja od bilion dolara ili više.

Ipak, brzo rastući arsenal Sjeverne Koreje stavlja je u snažniju geopolitičku poziciju nego ikada ranije. Američke obaveštajne agencije godinama tvrde da Sjeverna Koreja ima mrežu tajnih postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala i izgradnju bojevih glava, a neke informacije o njima su dostupne javnosti.

"Bila bi greška misliti da SAD i Južna Koreja mogu jednostavno nastaviti tamo gdje su stale 2019. godine. Današnja Sjeverna Koreja je veoma drugačija nego tada", rekao je Džoel Vit, bivši izaslanik Stejt departmenta koji je pregovarao sa sjevernokorejskim zvaničnicima.