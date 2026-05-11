Sjeverna Koreja izmijenila je ustav i uvela mogućnost automatskog nuklearnog odgovora ukoliko vođa države Kim Džong Un bude ubijen u napadu strane sile.

Izmena ustava, za koju se vjeruje da je usvojena ranije ove godine, donijeta je ubrzo nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei likvidiran u američko-izraelskim napadima, prvi je objavio Telegraf.

"Ako je sistem komandovanja i kontrole državnim nuklearnim snagama doveden u opasnost napadima neprijateljskih snaga... nuklearni udar biće pokrenut automatski i bez odlaganja", stoji u izmijenjenom članu 3 sjevernokorejskog zakona o nuklearnoj politici.

Revizija ustava, koju je najvjerovatnije potvrdila Vrhovna narodna skupština, javnosti je otkrivena tek prošle nedelje tokom obavještajnog brifinga južnokorejske vlade, piše Njujork post.

Nova ustavna formulacija

Iako je sjevernokorejski diktator i do sada imao punu kontrolu nad nuklearnim arsenalom zemlje, nova ustavna formulacija jasno definiše šta mora da se dogodi u slučaju njegove likvidacije.

"To je možda i ranije bila politika režima, ali sada je naglašena jer je unijeta u ustav", rekao je Andrej Lankov, profesor korejskih studija na Univerzitetu Kukmin u Seulu.

"Iranski scenario bio im je poziv na uzbunu. Sjeverna Koreja vidjela je nevjerovatnu efikasnost američko-izraelskih ‘dekapitacionih’ napada, koji su u veoma kratkom roku eliminisali veliki dio iranskog rukovodstva, i sada ih to očigledno ozbiljno plaši", dodao je Lankov.

Redefinisanje državne teritorije

U sklopu ustavnih izmjena Pjongjang je redefinisao državnu teritoriju, precizirajući granicu sa Južnom Korejom i uklanjajući reference na ponovno ujedinjenje Korejskog poluostrva. Izmjenom člana 2 Severna Koreja prvi put u svoj ustav unosi teritorijalnu klauzulu.

Novi član 2 navodi da teritorija Sjeverne Koreje obuhvata kopno koje se na sjeveru graniči sa Kinom i Rusijom, a na jugu sa Južnom Korejom, kao i pripadajuće teritorijalne vode i vazdušni prostor. U klauzuli se ističe da Sjeverna Koreja "nikada neće tolerisati bilo kakvo narušavanje svoje teritorije".