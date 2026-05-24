Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je glavni cilj Moskve ostvarenje svih ciljeva specijalne vojne operacije u Ukrajini, dodajući da Zapad pokušava da udalji ruske saveznike i oslabi uticaj Rusije u regionu i svijetu.

Izvor: Profimedia

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je ostvarenje svih ciljeva specijalne vojne operacije glavni prioritet Moskve kada je reč o jačanju njenog međunarodnog položaja.

"Kada govorimo o potrebi da se ojača uticaj Rusije širom sveta i poveća njena privlačnost kao civilizacije, partnera i države koja uvijek ispunjava dogovore, jedini cilj je ostvarenje svih ciljeva specijalne vojne operacije", rekao je Lavrov na godišnjoj skupštini Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku.

"Prijatelji i neprijatelji pažljivo prate Rusiju"

Lavrov je naveo da poteze Moskve pažljivo posmatraju i saveznici i protivnici Rusije.

"Naši prijatelji i susedi, kao i naši protivnici i neprijatelji, veoma pažljivo prate situaciju. Zato je glavni zadatak naše diplomatije da učini sve kako bi se stvorili uslovi da naše trupe djeluju što efikasnije, uspešnije i odlučnije", rekao je šef ruske diplomatije.

Optužbe na račun Zapada i pomen Jermenije

Prema njegovim riječima, Zapad pokušava da udalji ruske saveznike od Moskve, posebno države iz neposrednog okruženja Rusije.

Lavrov je posebno pomenuo Jermeniju, tvrdeći da postoje pokušaji da se ta zemlja navede na, kako je rekao, "pogrešne odluke" koje bi mogle da nanesu štetu Rusiji.

(TASS/Mondo)