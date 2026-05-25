Vatrogasci su brzom intervencijom lokalizovali požar koji je zahvatio jedno vozilo, dok se vatra proširila i na drugi automobil.

Ekipe podgoričke Službe zaštite i spašavanja ugasile su požar na automobilima u Piperskoj ulici u Podgorici, prenose Vijesti.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović kazao je Vijestima da je požar prijavljen u 17.40 časova.

Prema njegovim riječima, na teren su upućena dva vatrogasna vozila sa četiri vatrogasca.

“Gorjelo je jedno vozilo, a drugo je zahvatila vatra i dolaskom na lice mjesta požar je ugašen. Ne zna se uzrok. Javljeno je da gori vozilo”, rekao je Bojanović.

Bojanović je naveo da su intervenisali i u krugu Plantaža gdje su gorele gume, stare prikolice i otpad. Brzom intervencijom vatrogasaca, kako je naveo komandir Službe zaštite i spašavanja, spriječeno je širenje vatre.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević oglasio se na društvenim mrežama apelujući na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, posebno tokom toplih i vjetrovitih dana.