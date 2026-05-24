Muškarac koji je u subotu otvorio vatru kod bezbjednosnog punkta ispred Bijela kuća ubijen je nakon razmjene vatre sa agentima Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država. U trenutku pucnjave Donald Trump nalazio se u Ovalnom kabinetu.

Pucnjava se dogodila juče oko 18 časova po lokalnom vremenu u blizini 17. ulice i Pennsylvania Avenue, nedaleko od Bijela kuća.

Prema navodima američkih medija, 21-godišnji Nasire Best otvorio je vatru u blizini bezbjednosnog punkta, nakon čega su agenti Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država uzvratili.

Best je pogođen tokom razmjene vatre i kasnije je preminuo u bolnici.

Jedan prolaznik je takođe ranjen, ali njegove povrede nijesu opasne po život.

Tramp bio u Ovalnom kabinetu

Predsjednik SAD Donald Trump nalazio se u Ovalnom kabinetu u trenutku pucnjave, ali nije bio ugrožen.

Nakon incidenta zahvalio se pripadnicima policije i Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država na brzoj reakciji.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da je bezbjednost Bijela kuća od ključnog značaja za nacionalnu sigurnost SAD.

Napadač je već bio poznat Tajnoj službi

Kako prenosi CNN, Nasire Best je i ranije više puta primijećen u blizini Bijele kuće i bio je poznat američkoj Tajnoj službi.

Prema sudskim dokumentima, prošlog ljeta često je obilazio kompleks Bijele kuće i raspitivao se kako može da dobije pristup različitim ulazima.

U dokumentima se navodi da je 26. juna 2025. godine prinudno zadržan nakon što je ometao ulazak vozila u dio kompleksa Bijele kuće.

Takođe, 10. jula iste godine ignorisao je upozorenja i ušao u zabranjenu zonu ispred Bijele kuće, gdje ga je zaustavilo više policajaca.

Tom prilikom tvrdio je da je Isus Hrist i rekao da želi da bude uhapšen, prenosi CNN.