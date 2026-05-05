Pucnjava kod Vašingtonovog spomenika.

Izvor: SAMUEL CORUM / AFP / Profimedia

Američka Tajna služba saopštila je danas da su organi reda pucali na jednu osobu blizu Vašingtonovog spomenika, piše "Anadolija". Bijela kuća je na kratak vremenski period bila blokirana.

"Osoblje američke Tajne službe se nalazi na mjestu pucnjave u kojoj su učestvovali službenici, na uglu 15. ulice i avenije Independens u Vašingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda. Njegovo stanje trenutno nije poznato", navela je Tajna služba na svom "X" profilu.