Tokom masovnog noćnog napada na Ukrajinu, ruske snage su, prema ukrajinskim izvorima, gađale i područje Bele Crkve u Kijevskoj oblasti.

Ruske snage su tokom noći 24. maja izvele veliki kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev i okolni region, u kojem su poginule dve osobe, a više od 80 je povređeno.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija lansirala 90 raketa i skoro 700 dronova, što ovaj napad čini jednim od najvećih u poslednjih godinu dana.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko prijavio je štetu "u svakom okrugu grada", dok su raketni i dronovski udari pogodili prestonicu - uključujući centralne dijelove koji obično ređe budu meta ruskih napada.

росіяни вдарили «Орєшніком» в районі Білої Церкви на Київщині.



Це офіційно підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ в коментарі Суспільному.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Rusija tokom napada koristila svoju srednjeg dometa balističku raketu Orešnik, što je treći put da Rusija koristi ovo sofisticirano oružje protiv Ukrajine. Napad je, kako kaže Zelenski, ciljao Bila Cerkvu, grad udaljen 80 kilometara južno od Kijeva.

Novinari Kyiv Independent-a na terenu prijavili su seriju snažnih eksplozija koje su potresale Kijev od oko 1 sat posle ponoći, a zatim više puta između 3 i 5 ujutru, dok je Rusija lansirala talase balističkih i krstarećih raketa na grad.

Тепер офіційно: Ігнат повідомляє, що росія вдарила БРСД РС-26 "Рубіж" в районі Білої Церкви на Київщині.



"Орешник" запустили з полігону Капустін Яр.

"Tri ruske rakete pogodile su postrojenje za vodosnabdevanje, zapalile pijacu, oštetile desetine stambenih zgrada i nekoliko škola", rekao je Zelenski u objavi na Telegramu 24. maja.

❗️Ще кадри моменту удару «Орєшніком» по району Білої Церкви — на відео видно, як він вже розділився на касети і падає на ціль

Prema Zelenskom, više od 80 ljudi je povređeno u napadu. Kličko je naveo da su dvije osobe poginule. Taj broj će vjerovatno rasti kako hitne službe nastavljaju da raščišćavaju ruševine tokom dana.

Šteta je prijavljena u najmanje sedam višespratnih stambenih zgrada u okruzima Obolonski, Ševčenkovski, Dnjeprovski, Holosijevski, Solomjanski i Pečerski, rekao je Kličko.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine navela je da je viđeno "strukturno urušavanje" od prvog do petog sprata zgrade u Ševčenkovskom okrugu. Nekoliko kuća takođe je pogođeno širom grada.

Ruske rakete i dronovi su u Kijevu pogodili i supermarket i tržni centar, poslovni centar, studentski dom, servisnu stanicu, garažu, parkirana vozila i više skladišta širom različitih delova grada...

Kyiv Independent piše i da je buknuo veliki požar blizu stanice metroa Kontraktova Plošča nakon raketnog udara.

Igor Smeljanski, direktor Ukrpošte, nacionalne poštanske službe Ukrajine, rekao je da je sedište agencije na centralnom Trgu nezavisnosti u Kijevu oštećeno u napadu.

U Kijevskoj oblasti, ruski projektili pogodili su zajednice Fastiv, Buča, Brovari, Bela Crkva, Višgorod i Borispolj, rekao je Kaljšnik, pogađajući stambene zgrade, kuće, garaže i pomoćne objekte, kao i skladište.

Na drugim mjestima u Ukrajini, eksplozije su takođe čute u gradovima Čerkasi i Kropivnicki, kao i u Hmeljnickoj oblasti tokom napada, javio je javni servis Suspilne. Kao odgovor na napad, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione u cilju zaštite poljskog vazdušnog prostora.