Tokom noći Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, sa fokusom na glavni grad Kijev, u kojem je prijavljena velika materijalna šteta usled kombinovanih raketnih i napada dronovima.

Šef gradske vojne uprave Timur Tkačenko, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i Državna služba za vanredne situacije objavili su informacije o nastaloj šteti. Pogođeno je svih 10 okruga Kijeva, što ukazuje na neselektivno gađanje.

U Kijevu su najvećim delom pogođeni stambeni objekti, a uništen je i arhitektonski spomenik Nacionalni muzej Černobilja. Udare je pretrpio i Trg nezavisnosti, koji predstavlja srce Kijeva i jedan je od simbola ukrajinske demokratije, a šteta je vidljiva i na drugim objektima koji pripadaju istorijskom jezgru grada.

U ovim napadima povređena je 21 osoba, među kojima ima i djece. Od 13 hospitalizovanih osoba, troje je u teškom stanju. Jedna osoba je poginula u napadu.

U okrugu Darnica u Kijevu oštećeni su zgrada studentskog doma, benzinska pumpa i automobili parkirani u blizini. U okrugu Obolonj bespilotna letjelica oštetila je dvije stambene zgrade, izazvavši požar na jednoj od njih. Vatra je izbila i u prodavnici građevinskog materijala.

U Ševčenkovskom okrugu dve stambene zgrade i poslovni centar oštećeni su padom fragmenata raketa. Došlo je i do požara u području pijace, dvije škole i gasovoda između stambenih zgrada. Osim toga, oštećena je i zgrada muzeja Glavne uprave Državne službe za vanredne situacije Ukrajine u Kijevskoj oblasti.

U Dnjepropetrovskom okrugu takođe je izbio požar na stambenom objektu usled udara bespilotne letjelice. U okruzima Svjatošinski i Golosejevski fragmenti raketa pali su na stambene objekte i oštetili ih. U Desnjanskom okrugu ostaci drona pogodili su zgradu supermarketa i tržnog centra.

Požar je izbio i na stambenim zgradama u Solomjanskom i Pečerskom okrugu, koji su takođe pogođeni udarima bespilotnih letjelica i raketa.