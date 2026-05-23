Gotovo dvije godine nakon nestanka mališana u francuskim Alpima, istražitelji pokušavaju da identifikuju tragove pronađene na njegovoj odjeći i obući

Francuski istražitelji pokrenuli su novu veliku fazu istrage u slučaju smrti dvogodišnjeg Émile Soleil, gotovo dvije godine nakon njegovog nestanka u selu Le Vernet u francuskim Alpima.

Prema pisanju francuskih medija, policija će uzeti DNK uzorke od oko stotinu osoba koje su se 8. jula 2023. godine nalazile u selu ili njegovoj okolini, uključujući stanovnike, vlasnike vikendica i prolaznike. Cilj je da se uporede sa tragovima pronađenim na Emilovoj odjeći i obući.

Dječak je nestao dok je boravio kod bake i djeda, a posljednji put viđen je kako trči ulicom sela. Njegov nestanak pokrenuo je veliku potragu u kojoj su učestvovali policija, vatrogasci, forenzičari, volonteri i psi tragači, ali bez uspjeha.

Tek krajem marta 2024. godine pronađeni su dječakovi posmrtni ostaci, uključujući lobanju i zube, oko 1,7 kilometara od sela. U blizini su kasnije pronađeni i djelovi njegove odjeće i obuće.

Istražitelji sada pokušavaju da identifikuju nepoznati DNK pronađen na Emilovim cipelama i majici, što bi moglo pomoći u rasvjetljavanju slučaja.

Prema dosadašnjim nalazima, postoje indicije da je tijelo dječaka duže vrijeme bilo sakriveno na mjestu koje se koristilo u poljoprivredne svrhe, zbog čega porodica traži dodatna vještačenja pomoćnih objekata i štala u selu.

Emilovi baka i djed ranije su bili u fokusu istrage jer su brinuli o dječaku u trenutku nestanka, ali protiv njih nijesu podignute optužnice niti je utvrđena odgovornost.

Francuski mediji navode da istražitelji i dalje provjeravaju više mogućih scenarija, uključujući nesrećan slučaj, ali i eventualno prikrivanje tragova.