MONDO je došao u posjed novog snimka sa sigurnosne kamere na kojem se vidi nestali dječak (6) iz Niša kako sam hoda niz ulicu, dok potraga za njim i dalje traje.

Redakcija MONDA došla je u posjed snimka sa sigurnosne kamere, koji bi mogao biti ključan u potrazi za dječakom starim između šest i sedam godina, nestalim u Ulici Babičkih odreda u Nišu.

Na snimku, koji je MONDO dobio od izvora sa terena, vidi se kako dijete obučeno u tamnu (crnu) pidžamu samostalno hoda niz ulicu. Snimak pokazuje kuda se dečak uputio nakon što je izašao iz dvorišta porodične kuće.

Pogledajte 00:06 snimak sigurnosne kamere

Podsjetimo, prema ranijim informacijama, dječak se igrao sa bratom blizancem kada su otvorili kapiju, nakon čega je on izašao napolje i udaljio se. Na prethodnim snimcima zabeleženo je da je oko 20 časova išao uz ulicu, dok je njegova majka nekoliko minuta kasnije krenula za njim.

Policija i dalje intenzivno traga za dječakom, koji još uvijek nije pronađen. Na sebi ima pidžamu, a prije izlaska iz dvorišta rekao je da mu se mnogo spava.