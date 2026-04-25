MONDO je došao u posjed novog snimka sa sigurnosne kamere na kojem se vidi nestali dječak (6) iz Niša kako sam hoda niz ulicu, dok potraga za njim i dalje traje.
Redakcija MONDA došla je u posjed snimka sa sigurnosne kamere, koji bi mogao biti ključan u potrazi za dječakom starim između šest i sedam godina, nestalim u Ulici Babičkih odreda u Nišu.
Na snimku, koji je MONDO dobio od izvora sa terena, vidi se kako dijete obučeno u tamnu (crnu) pidžamu samostalno hoda niz ulicu. Snimak pokazuje kuda se dečak uputio nakon što je izašao iz dvorišta porodične kuće.
Podsjetimo, prema ranijim informacijama, dječak se igrao sa bratom blizancem kada su otvorili kapiju, nakon čega je on izašao napolje i udaljio se. Na prethodnim snimcima zabeleženo je da je oko 20 časova išao uz ulicu, dok je njegova majka nekoliko minuta kasnije krenula za njim.
Policija i dalje intenzivno traga za dječakom, koji još uvijek nije pronađen. Na sebi ima pidžamu, a prije izlaska iz dvorišta rekao je da mu se mnogo spava.