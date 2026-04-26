Dječak Denis (6), koji je večeras nestao u Ulici Babičkih odreda u Nišu, pronađen je nakon intenzivne potrage policije i spasilaca.

Nakon što je prijavljen nestanak, pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su, osim policije, učestvovali i pripadnici Gorske službe spasavanja iz stanice Niš. Na terenu je bio prisutan veći broj policijskih vozila i službenika koji su pretraživali okolinu.

Podsjetimo, prema ranijim informacijama, dječak se igrao u dvorištu sa bratom blizancem kada su otvorili kapiju, nakon čega je izašao napolje i krenuo uz ulicu.

Na snimcima sa sigurnosnih kamera zabilježeno je da se oko 20 časova kretao ulicom, dok je njegova majka nekoliko minuta kasnije krenula za njim.

U trenutku nestanka na sebi je imao teget pidžamu, a prije izlaska iz dvorišta rekao je da mu se mnogo spava. Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pronalaska, ali je najvažnije da je dječak bezbjedno pronađen.