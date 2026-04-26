Šestogodišnji dječak iz Niša koji je nestao sinoć u Ulici Babičkih odreda, pronađen je u obližnjem hostelu nakon što su gosti čuli galamu i pozvali policiju.

Dječak je iz kuće u kojoj živi sa porodicom izašao na ulicu bos i u pidžami sinoć oko 20.30 časova nakon čega je došao do hostela i ušao u njega jer je neko od gostiju ostavio otvorena vrata.

Vlasnik hostela D.Đ. sinoć nije bio prisutan, a vrata inače nisu stalno otvorena nego ih je, po svemu sudeći, neko ostavio otvorenim.

"Dijete je izašlo iz kuće, išlo - lijevo desno, vidjelo otvorena vrata, ušlo pa se popelo gore na sprat. Tu je crtao, neke tanjire ubacivao u frižider. On se igrao tu, neki gosti su čuli neku galamu, a policija je bila tu na ulici jer su oni locirali gdje je dijete nestalo. I ovi gosti su rekli policiji: 'Mi čujemo nešto, da nije to'. Policija se popela na sprat i našla dijete, zdravo, pravo, sve", ispričao je za "Blic" vlasnik hostela D.Đ.

Aktiviran sistem "Pronađi me"

Podsjetimo, Policijska uprava u Nišu saopštila je da se sinoć oko 20 časova u Mokranjčevoj ulici izgubio šestogodišnji dečak, kao i da je povodom toga aktiviran alarm u okviru platforme ''Pronađi me''.

Gorska služba spasavanja je takođe je saopštila da je bila uključena u potragu.

Objavljeni su snimci same potrage, ali i snimak sa nadzorne kamere na kojem se vidi kako dečak ide ulicom.

Prema ranijim informacijama policije, dečak je visok oko 130 centimetara, plave kose, vezane u repić, i plavih očiju, a udaljio se u nepoznatom pravcu.

