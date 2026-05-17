Izraelska vojska podigla je nivo pripravnosti zbog mogućeg nastavka sukoba sa Iranom, dok američki predsjednik Donald Tramp navodno razmatra nove vojne akcije.

Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog mogućeg obnavljanja napada na Iran, izvijestile su u nedelju izraelske dnevne novine Jediot Ahronot, pozivajući se na vladine izvore.

Prema pisanju novina, izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donald Tramp. Navodi se da je sve više pokazatelja da je Tramp zaključio kako Teheran nije spreman da prihvati njegove uslove za završetak rata.

Jediot Ahronot izvijestio je da se Sjedinjene Američke Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava.

Njujork tajms objavio je u petak da se Pentagon priprema za nastavak rata jer prvobitni ciljevi Vašingtona nisu ostvareni, posebno u vezi sa teheranskim nuklearnim programom.

Prema pisanju ovog lista, koji se poziva na dvojicu zvaničnika sa Bliskog istoka, SAD i Izrael intenzivno se pripremaju za mogući nastavak napada na Iran već tokom naredne nedelje.

Izraelska televizija N12 izvestila je, pozivajući se na izraelskog vladinog zvaničnika, da bi Tramp uskoro po povratku iz Kine mogao da okupi savetnike kako bi donio odluku o nastavku neprijateljstava.

N12 navodi da izraelska vlada veruje da bi odluka o vojnoj kampanji koja bi trajala "od nekoliko dana do nekoliko nedelja" mogla biti donijeta "vrlo brzo".

Prema pisanju Jediot Ahronota, ne veruje se da Tramp planira rat punog obima sa ciljem rušenja iranske vlade. Umjesto toga, navodno razmatra ograničene napade na elektrane i mostove.

Prema izvještaju, moguće su i kopnene operacije radi zauzimanja ključnih naftnih izvoznih terminala na ostrvu Hark u Persijskom zalivu ili preuzimanja procenjenih 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto koji posjeduje Iran.