Ukrajina po prvi put preuzela inicijativu u ratu sa Rusijom.

Rat u Ukrajini je nedavno ušao u petu godinu (sukob na istoku Evrope počeo 24. februara 2022. godine u ranim jutarnjim časovima), a kako piše u velikoj analizi "Economist", Ukrajina je sada po prvi put preuzela punu inicijativu na frontovima širom zemlje. Na snazi je tokom prethodnog vikenda bilo na snazi privremeno primirje zbog obilježavanja Dana pobjede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu, ali je to prekršeno odmah nakon vojne parade u Moskvi kada je Rusija lansirala veliki broj dronova na Ukrajinu.

Ukrajinska vojska je, prema pisanju pomenutog uglednog britanskog lista, ostvarila velike napretke na frontovima tokom prethodnog mjeseca, aprila. Velike gubitke je pretrpjela ruska vojska tokom prethodnih mjesec dana.

Kako se dalje objašnjava u tekstu, "propala" je u potpunosti ruska proljećna ofanziva. Ruska vojska je izgubila kontrolu nad čak 113 kvadratnih kilometara.

Propala je ruska proljećna ofanziva

U aprilu ove godine je Rusija po prvi put izgubila neku teritoriju što se nije dogodilo od avgusta 2024. godine

U prethodnih mjesec dana, ruska vojska je izgubila 113 kvadratnih kilometara teritorije

Ukrajinski dronovi napadaju rusku vojsku sa sve veće udaljenosti, sa oko 2.000 kilometara

"Ako biste sada morali o tome da obavijestite Putina, ta slika bi bila veoma sumorna", kažu vojni analitičari.