Putin uskoro ide u posjeti Kini kod predsjednika Si Đinpinga.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je danas da su pripreme za posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putini Narodnoj Republici Kini pri kraju i da se taj službeni put očekuje u skorijoj budućnosti, prenosi "RIA Novosti". Tačan ili okviran datum zasad nije poznat, ali je Peskov posebno naglasio predstavnicima ruskih medija da Putinov odlazak u Kinu na sastanak sa predsjednikom Si Đinpingom nema nikakve veze sa posjetom američkog predsjednika Donalda Trampa koji se trenutno nalazi u Kini na dvodnevnom samitu na kom se dogodio žestok sukob kineskog obezbjeđenja i američke Tajne službe.
"Uskoro očekujemo nezavisne kontakte sa predsjednikom Kine Si Đinpingom", rekao je Peskov.
Poseta je, prema nezvaničnim informacijama Putinovog pomoćnika Jurija Ušakova, planirana za kraj maja. Više informacija biće poznato u narednim danima.
Posle Trampa stiže i Putin u Kinu: Si Đinping dočekuje najmoćnije lidere na svijetu