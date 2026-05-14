Putin uskoro ide u posjeti Kini kod predsjednika Si Đinpinga.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je danas da su pripreme za posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putini Narodnoj Republici Kini pri kraju i da se taj službeni put očekuje u skorijoj budućnosti, prenosi "RIA Novosti". Tačan ili okviran datum zasad nije poznat, ali je Peskov posebno naglasio predstavnicima ruskih medija da Putinov odlazak u Kinu na sastanak sa predsjednikom Si Đinpingom nema nikakve veze sa posjetom američkog predsjednika Donalda Trampa koji se trenutno nalazi u Kini na dvodnevnom samitu na kom se dogodio žestok sukob kineskog obezbjeđenja i američke Tajne službe.