Neovlašćena lica zaplijenila su usidreni brod u blizini obale UAE i usmjerila ga ka iranskim vodama. Ovaj incident prijeti da dodatno rasplamsa tenzije usred osjetljive situacije u regionu.

Britanska pomorska agencija UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) objavila je danas da su "neovlašćena lica" zaplijenila brod u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. Plovilo se, prema njihovim informacijama, trenutno kreće prema iranskim teritorijalnim vodama.

U saopštenju ove agencije stoji da su izvještaj o incidentu primili sa lokacije koja se nalazi otprilike 38 nautičkih milja sjeveroistočno od luke Fudžejra.

Upad na brod dok je bio usidren

Oficir zadužen za bezbijednost u kompaniji koja upravlja brodom potvrdio je da su "plovilo zauzela neovlašćena lica dok je bilo na sidrištu i da je ono sada usmjereno prema iranskim teritorijalnim vodama".

Agencija UKMTO poručila je da nastavlja sa detaljnom istragom celog slučaja. Istovremeno, uputili su upozorenje svim brodovima koji se zateknu u tom području da obavezno prijave bilo kakvu sumnjivu aktivnost na moru.

Identitet broda i napadača za sada nepoznat

Trenutno nema dostupnih informacija o identitetu samog broda, kao ni o tome ko tačno stoji iza ove zaplijene. Ovaj incident se dešava u jeku velikih regionalnih napetosti koje su eskalirale nakon što su Sjedinjene Države i Izrael 28. februara pokrenuli vazdušne udare na Iran.

Podsjetimo, Teheran je na te napade odgovorio odmazdom protiv Izraela i američkih saveznika u Persijskom zalivu, što je u jednom trenutku dovelo i do potpunog zatvaranja strateški ključnog Ormuskog moreuza.

Propali pregovori i američka blokada

Primirje je, uz posredovanje Pakistana, stupilo na snagu 8. aprila. Ipak, pregovori koji su se vodili u Islamabadu nisu doveli do postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Tramp naknadno je odlučio da produži primirje bez određenog roka trajanja.

Uprkos zvaničnom primirju, situacija na moru ostaje krajnje zapaljiva. Od 13. aprila Sjedinjene Države sprovode strogu pomorsku blokadu u Ormuskom moreuzu, koja se odnosi na sve iranske luke. Današnja zaplena broda mogla bi dodatno da zakomplikuje ionako krhku bezbjednosnu situaciju u regionu.