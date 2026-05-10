Rat između Irana i Amerike ušao je u 72. dan.

Amerika još uvijek čeka odgovor Irana na mirovni plan. Međutim, uprkos tvrdnjama da će uskoro stići, to se nije desilo. Pregovori do danas nisu uspjeli da dovedu do trajnog okončanja rata.

Brod u plamenu nakon raketiranja nepoznatim projektilom kod Katara

Britanska vojska je saopštila da se brod za rasute terete zapalio danas nakon što je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Katara.

Katarski tanker sa gasom prošao kroz Ormuz

Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi danas Blumberg.

Iranski tanker se i dalje dimi nakon američkog udara

Satelitski snimci jednog od dva tankera koji su polovili pod iranskom zastavom, a koje je napao američki borbeni avion, pokazuju da je dim juče i dalje kuljao sa broda.

BREAKING: US Navy F/A-18s Hammer Iranian Shadow Fleet Tankers – Sevda Engulfed in Flames Off Jask as Satellite Images Expose Blockade Breach Attempt



Ovaj tanker je u petak pogodio američki ratni avion F/A-18 Hornet uz pomoć aviona Si star III.

CNN navodi da dugačak trag dima izgleda da dolazi sa zadnje strane broda "MT Sevda", koji se nalazi istočno od Ormuskog moreuza.

Iran: Imamo na nišanu američke ciljeve, čekamo naređenje za paljbu

Komandant Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su naciljali rakete na američke mete u regionu i da čekaju naređenje za paljbu.

"Rakete i vazduhoplovni dronovi IRGC-a imaju na nišanu američke mete u regionu i neprijateljske brodove agresora. Čekamo naređenje za paljbu ", rekao je general IRGC-a Sejed Madžid Musavi, a prenosi agencija IRIB.