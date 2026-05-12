Savjetnik vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamneija, Ali Akbar Velajati ismijao je Trampa pred njegov put u Kinu na sastanak sa predsjednikom Kine Si Đinpinga.

Savjetnik vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamneija, Ali Akbar Velajati, je u razgovoru za iransku državnu novinsku agenciju "Tašim" kritikovao i ismijavao američkog predsjednika Donalda Trampa pred njegov sutrašnji službeni put u Narodnu Republiku Kinu kako bi se sastao sa predsjednikom Si Đinpingom. On je naveo da je Iran "porazio Sjedinjene Američke Države na bojnom polju" i da sa tim mislima "Tramp treba da putuje u Kinu", prenosi "Skaj Njuz".

"Donald Tramp ne bi trebalo da meša trenutan mir između Sjedinjenih Država i Iran i da to doživi kao pobjedu na putu ka Pekingu kako bi se sastao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom. Nemojte pomiješati to što mi danas prikazujemo mir sa time da to predstavite trijumfalno u Pekingu.

Porazili smo vas na bojnom polju. Zbog toga nemojte misliti da ćete pobjedonosno ući u diplomatiju", objasnio je savjetnik vrhovnog vođe Irana.

Tramp je u obraćanju predstavnicima medija u ponedeljak izvrijeđao odgovor Irana na predlog sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku. Prekid vatre je i dalje na snazi (barem na papiru), ali je bilo nekoliko situacija u kojima je prekršen prekid vatre.