NABU je saopštio da su agencije za borbu protiv korupcije i SBU otkrile kriminalnu grupu koju je predvodila poslanica Ana Skorohod iz stranke „Za budućnost“.

Izvor: Printscreen/X SymorozOfficial

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) saopštio je da su agencije za borbu protiv korupcije i Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU) otkrile kriminalnu grupu koju je predvodila poslanica.

Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore iz policije, izvijestila je da je poslanica Ana Skorohod iz stranke „Za budućnost“. Ona, njen pomoćnik i saučesnik optuženi su za podmićivanje.

Ukoliko bude osuđena, poslanica može biti osuđena na kaznu zatvora do 10 godina.

Prema NABU-u, članovi grupe ponudili su predstavniku preduzeća da organizuje sankcije Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine (NSOD) protiv konkurenta za 250.000 dolara.

Osumnjičeni su tvrdili da mogu da podmite zvaničnike, uključujući članove savjeta, kako bi uticali na odluke o sankcijama, navodi se u saopštenju.

Da bi se garantovalo da će dobiti pun iznos, od predstavnika je zatraženo da potpiše lažni ugovor o zajmu, saopštio je NABU.

Nakon što su primili 125.000 dolara, grupa je navodno rekla predstavniku preduzeća da će taj iznos ići članovima savjeta. Međutim, novac nikada nije isporučen, jer grupa „nije mogla da pronađe nikoga da izvrši nezakonite radnje“, navodi agencija.

Ranije tog dana, Skorohodin dom su pretraživali policajci.

„Ovo vidim kao direktan pritisak na opoziciju i pokušaj da se blokira moja politička aktivnost“, napisala je na društvenim mrežama.

Skorohodino ime je pomenuto na snimcima u okviru tekuće istrage o najvećem korupcijskom skandalu u Ukrajini, u koji je umiješan državni monopol za nuklearnu energiju Energoatom. Nije jasno da li su pretresi povezani sa ovim slučajem.

Godine 2019, Skorohod je izabrana u parlament ispred stranke Sluga naroda predsjednika Volodimira Zelenskog, ali je kasnije isključena. Parlamentarni lider stranke, David Arahamija, optužio ju je da je pokušala da podmiti druge poslanike, što je ona negirala.

Godine 2020, Skorohod se pridružila stranci Za budućnost.

Andrij Jermak, sada već bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, podnio je ostavku prošle nedjelje.

Ovaj potez je uslijedio nakon što je NABU pretresao njegovu kuću i kabinet.

Istraga je otkrila da su prijatelji predsjednika i visoki zvaničnici prali novac i dobijali provizije od državnih ugovora - navodno više od 100 miliona dolara.

Među optuženima su Timur Mindič, bliski saradnik Zelenskog, bivši zamjenik premijera Oleksij Černišov, ministar pravde German Galuščenko, ministarka energetike Svetlana Grinčuk i Rustem Umerov, bivši ministar odbrane.

Jedna od luksuznih kuća iz šeme bila je namijenjena Jermaku.

"Zahvalan sam Andriju što je uvijek predstavljao ukrajinski stav u pregovorima tačno onako kako treba. To je uvijek bio patriotski stav. Ali želim da ne bude glasina i spekulacija", rekao je Volodimir Zelenski povodom ostavke Jermaka.