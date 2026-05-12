Pješak je poginuo nakon što ga je avion kompanije Frontier udario tokom polijetanja na aerodromu u Denveru, a pojavio se i uznemirujući snimak tragedije.

Novi snimak koji je objavio Međunarodni aerodrom u Denveru pokazuje osobu kako izlazi na pistu 17L samo nekoliko trenutaka prije nego što ju je udario i usmrtio avion tokom polijetanja. Avion kompanije Frontier kobno je udario pješaka u Denveru dok je u petak uveče polijetao za Los Anđeles, saopštili su avio-kompanija i aerodrom Denver.

Bezbjednosni propust je nešto na šta je, prema navodima jednog penzionisanog policajca iz Denvera koji je radio na aerodromu, godinama upozoravano. On je želio da ostane anoniman iz straha od odmazde.

"Zvaničnici aerodroma su znali da postoje problemi na tom dijelu. Dok sam radio tamo, to je bila ranjiva tačka i trebalo je da bude riješena. Šteta je što je moralo da dođe do ovakve tragedije da bi se uradilo nešto što je moglo biti riješeno još prije mnogo godina", rekao je bivši policajac.

Upozoravamo na uznemirujući video!

#BREAKING: Watch the brand new full thermal surveillance footage showing the moment a Frontier Airlines jet struck a trespasser during takeoff at Denver International Airport, forcing the aircraft to immediately abort takeoff



Bivši policajac je naveo da je istočni dio aerodroma, gdje se vjeruje da je osoba preskočila ogradu, bio posebno ranjiv zbog vremena koje je potrebno policiji da stigne do tog mjesta.

"Već smo imali slučajeve da ljudi preskoče zaštitnu ogradu. Nije me iznenadilo. Samo sam pomislio da očigledno još nisu dovoljno pojačali obezbjeđenje kako bi spriječili ljude da uđu na pistu", dodao je on.

Aerodrom je saopštio da trenutno procjenjuje sve svoje bezbjednosne mjere. Direktor aerodroma Denver, Fil Vašington, u nedelju je objavio saopštenje u kojem je, između ostalog, naveo:

"Znamo da još postoje pitanja na koja treba odgovoriti, jer je istraga i dalje u toku. Ovo je bila strašna i tragedija koja je mogla biti spriječena, a pogodila je mnoge zbog postupaka jedne osobe koja je očigledno neovlašćeno ušla na aerodrom i izgubila život. Bezbjednost je najvažnija u svemu što radimo", dodao je, piše CBS.

Novinar specijalizovan za avijaciju i pilot Lari Anglisano smatra da bi ovaj incident mogao da podstakne aerodrome širom zemlje da preispitaju bezbijednost svojih granica.

Osoba koja je ušla na pistu u Denveru našla se na njoj za manje od dva minuta nakon preskakanja ograde.

"To možda nije bilo dovoljno vremena da neko primijeti osobu na pisti i zatim reaguje kako bi je uklonio na vrijeme", rekao je Anglisano.

Dodao je da je u ovom slučaju odluka posade aviona Frontier da prekine polijetanje možda spasila živote putnika u avionu.

"Treba imati u vidu da je avion u tom trenutku išao oko 120 milja na sat. Obuka je proradila, zaustavili su avion i donijeli pravu odluku. Moglo je da bude mnogo gore nego što jeste, rekao je Anglisano.

CBS Kolorado zatražio je odgovor aerodroma na navode bivšeg policajca o bezbjednosnim propustima na koje je ranije upozoravao zaposlene, ali odgovor još nije stigao.