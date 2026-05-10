Na Tenerifima je započela hitna evakuacija putnika sa kruzera MV Hondius zbog hantavirusa. Virus je odnio tri života, a evakuacija uključuje 358 bezbjednosnih službi.

Danas je na jugu Tenerifa započela nezapamćena operacija hitne evakuacije, nakon što je na kruzeru MV Hondius otkriveno smrtonosno žarište hantavirusa. Tokom četiri dana, uzbuna oko broda koje je doputovalo sa Atlantika proširila se izvan Kanarskih ostrva na desetine zemalja: na brodu su se nalazili državljani 23 zemlje, a virus je zvanično odnio tri života, dok je još šest osoba zaraženo.

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske, španske vlasti su mobilisale 358 pripadnika bezbjednosnih službi i vojnih jedinica UME kako bi ispratili putnike do aerodroma, piše Russpain.

Sedam stranih aviona sletelo je na Tenerife kako bi preuzeli svoje državljane. Preostalih 14 španskih državljana smješteno je u karantin u bolnici Gomez Ulja u Madridu. Ministarka zdravlja Monika Garsija naglasila je da je ovakva masovna međunarodna evakuacija bez presedana, ali da su sve faze pod strogom bezbjednosnom kontrolom.

Odluke i kontroverze oko luke

Operaciju su zakomplikovali ne samo epidemiološki rizici, već i logistika. Na insistiranje regionalnih vlasti, brodu MV Hondius nije dozvoljeno da pristane uz obalu, već je ostavljen na sidrištu u vodama luke Granadilja.

Ova odluka izazvala je debatu: stručnjaci su istakli da dubina i vremenski uslovi u ovoj oblasti nisu bili idealni za takve manevre, te da je prebacivanje putnika na otvorenom moru moglo stvoriti dodatne opasnosti. Na kraju je brod postavljen u zaštićeni dio luke, a putnici su prevoženi u malim grupama gumenim čamcima (zodijacima), strogo prema rasporedu dolazaka njihovih letova.

Reakcija nadležnih službi na terenu

Nekoliko ministara bilo je direktno uključeno u operaciju i lično su doputovali na Kanarska ostrva kako bi nadgledali situaciju.

Za prevoz potencijalno zaraženih korišćeni su autobusi koje je obezbijedio brodovlasnik, uz vojnu pratnju. Istovremeno, regionalne zdravstvene službe su se pripremile za prijem eventualnih teških pacijenata, u slučaju da neki putnici zbog zdravstvenog stanja ne budu mogli da lete. Kako prenosi El Mundo, do početka evakuacije nijedan od putnika nije razvio nove simptome bolesti.

Situacija sa brodom MV Hondius privukla je međunarodnu pažnju i poslužila kao podsjetnik na rizike od novih epidemija. Španija se našla u centru složenog logističkog izazova koji je morao biti riješen pod pritiskom i uz zabrinutost lokalnog stanovništva. Ranije su vlasti već pojačale mjere bezbijednosti u luci Tenerife i izolovale zone za iskrcavanje kako bi se rizik od širenja virusa sveo na minimum.

