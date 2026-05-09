U Moskvi je završena parada povodom Dana pobjede nad fašizmom, a ove godine na Crvenom trgu nije bilo teške vojne tehnike.

Parada povodom 81. godišnjice pobjede nad fašizmom završena je na Crvenom trgu u Moskvi, uz prisustvo državnog vrha Rusije i tradicionalni vojni program koji je ove godine održan bez prikaza teške vojne tehnike.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je odluka o izostanku vojne mehanizacije donijeta zbog „trenutne operativne situacije“.

Dan pobjede, koji se obilježava 9. maja, u Rusiji ima izuzetan istorijski značaj jer podsjeća na kapitulaciju nacističke Njemačke 1945. godine i kraj Drugog svjetskog rata u Evropi.

Procjenjuje se da je tokom Velikog otadžbinskog rata stradalo oko 27 miliona građana Sovjetskog Saveza.

Kako je saopšteno, ovogodišnja parada imala je i simboličan karakter, kao podsjećanje na žrtvu i doprinos sovjetskog naroda u borbi protiv nacizma.

Tokom završnog dijela programa, prvi put su učestvovali i pripadnici jedinica za bespilotne sisteme, dok je ceremonija zaključena preletom akrobatskih grupa „Ruski vitezovi“ i „Striži“.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se učesnicima i gostima parade, čestitajući Dan pobjede i nazivajući ga „svetim praznikom“.

On je pozvao na minut ćutanja u znak sjećanja na stradale u ratu, nakon čega su prisutni na tribinama odali počast žrtvama.

Putin je u govoru istakao da je Sovjetski Savez pretrpio ogromne gubitke, ali i da je „ruski narod podnio kolosalne žrtve za slobodu Evrope“.

Naglasio je da je očuvanje sjećanja na rat pitanje nacionalne časti i poručio da je „pobjeda uvijek bila i uvijek će biti naša“.

Govor Vladimira Putina trajao je oko 8,5 minuta, što je ujedno jedan od kraćih obraćanja u odnosu na prethodne godine, navode ruski mediji.

Nakon završetka parade, Putin je prošao tribinama, rukovao se sa veteranima, pripadnicima vojske i gostima, te razgovarao sa učesnicima ceremonije.