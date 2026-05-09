Dan pobjede nad fašizmom 9. maja Rusija će ove godine prvi put nakon skoro dvije decenije obilježiti paradom bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi, prenose svjetski mediji.

Centralna svečanost i ove godine biće održana na Crvenom trgu, gdje će ruski državni vrh, vojska i veterani odati počast milionima stradalih u borbi protiv nacizma.

Ruski mediji Dan pobjede predstavljaju kao najvažniji državni i istorijski praznik, simbol nacionalnog jedinstva i pobjede Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu.

Ovogodišnje obilježavanje odvija se uz pojačane mjere bezbjednosti zbog rata u Ukrajini, prenose svjetski mediji.

Prema navodima ruskih i međunarodnih izvora, prvi put nakon gotovo 20 godina parada će biti održana bez prikaza tenkova i druge teške vojne tehnike na Crvenom trgu.

Pomoćnik ruskog predsjednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov kazao je za Sputnjik da će program uključivati parade pješadijskih jedinica i prelet aviona akrobatskih grupa, kao i obraćanje predsjednika Vladimira Putina, prenose svjetski mediji.

„U osnovi, sve će biti kao i obično, osim prikaza vojne tehnike“, precizirao je Ušakov.

Moskva je uoči obilježavanja ukrašena zastavama, plakatima i simbolima pobjede Crvene armije, dok su u centru grada postavljene brojne fotografije ratnih heroja i istorijske instalacije posvećene 1945. godini.

Ruski mediji posebno naglašavaju ulogu Sovjetskog Saveza u slomu nacističke Njemačke, uz ocjenu da je pobjeda u Drugom svjetskom ratu temelj savremenog ruskog identiteta.

Proglašeno trodnevno primirje uoči parade

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je sinoć da je proglašeno trodnevno primirje uoči Dana pobjede (subota 9. maj) nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, a ruski predsjednik Vladimir Putin sada može da „odahne“ nakon straha od ukrajinskih napada tokom ceremonije na Crvenom trgu u Moskvi.

Poznata je i lista zvanica koja će biti u Moskvi uz ruskog predsjednika, piše „TASS“.