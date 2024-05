Rusija slavi 79. godišnjicu pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.

Izvor: Kurir/ YouTube/CNN-News18

Na Crvenom trgu u Moskvi počela je vojna parada povodom Dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, a ruski predsjednik Vladimir Putin će 21. put izvršiti smotru kao glavnokomandujući vojske.

Svečanoj paradi u Moskvi prisustvovaće i predsjednici Belorusije, Kazahastana, Tadžikistana, Turkmenistana, Kube, Laosa i Gvineje Bisao.

https://youtu.be/C89bVZeCfjw

U nekim djelovima zemlje povodom Dana pobede - 9. maja već su održane vojne parade.

Vojne parade održane su u Vladivostoku, Novosibirsku, Habarovsku, Ulan Udeu, Čiti, Južno-Sahalinsku.

U Paradi pobjede u Moskvi, kako je ranije najavljeno, ove godine će učestvovati više od 9.000 ljudi i više od 70 komada tehnike, kao i dve vazduhoplovne grupe pilotske akrobatike Ratnog vazduhoplovstva Rusije - "Ruski vitezovi" i "Striži".

YouTube/CNN-News18

Izvor: Kurir/ YouTube/CNN-News18

U Rusiji se svake godine 9. maja, povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, održavaju parade pobjede u više gradova, a centralna je na Crvenom trgu u Moskvi.

Tadašnji Sovjetski savez je u Drugom svjetskom ratu izgubio oko 27 miliona ljudi, od kojih su 14 miliona bili civili.

YouTube/CNN-News18

Izvor: Kurir/ YouTube/CNN-News18

Rusija nije poslala pozivnice za današnju vojnu paradu ambasadorima i zvaničnicima zemalja koje smatra neprijateljskim, izjavila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

YouTube/CNN-News18

Izvor: Kurir/ YouTube/CNN-News18

Zaharova je istakla za TAS da zvaničnici "neprijateljskih zemalja" nisu pozvani na paradu za Dan pobjede treću godinu zaredom.

One nisu pozivane od 2022. godine jer režimi u tim zemljama vode, hajde da to formulišemo kao neprijateljsku politiku, to je termin koji je uveden, ali oni zapravo vode agresivnu politiku prema našoj zemlji, a mi to formulišemo kao hibridni rat - navela je Zaharova.

Youtube printscreen

Izvor: Kurir/ Youtue Printscreen

Prema njenim riječima, Rusija je na paradu pozvala boračke organizacije iz "neprijateljskih zemalja".

Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se okupljenima:

Rusija će činiti sve da ne dođe do svetskog sukoba, ali nećemo nikome dozvoliti da nam prijeti. Naše strateške snage su uvijek u pripravnosti, poručio je Putin. On je svim građanima čestitao Dan pobjede.

On je podsjetio da je sudbina čovječanstava riješavana u veličanstvenim bitkama koje su odigrale kod Moskve, Kurska, Sevastopolja...

Printscreen Youtube

Izvor: Kurir/ Printscreen YouTube

Među njima su budući stručnjaci za komunikacije, radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu, psiholozi i prevodioci, pravnici i finansijski stručnjaci.

Crvenim trgom marširaju i vojnici žene.

Crvenim trgom prolaze kadeti Mihajlovske vojne artiljerijske akademije, glavnog centra za obuku pripadnika artiljerijskih i raketnih jedinica.

Među onima koji su završili akademiju, njih 163 dobilo je zvanje Heroja Sovjetskog Saveza i Ruske Federacije.

Pored tribina prolaze vojnici 38. posebne željezničke brigade.

Na čelu formacije je komandant brigade pukovnik Igor Orlov.

Danas vojnici-železničari obnavljaju pruge u zoni Specijalne vojne operacije i obezbkeđuju nesmetano napredovanje vojnih vozova.

Posle brojnih pješadijskih jedinica, počeo je moćni defile tenkovskih i artiljerijskih jedinica, sistema PVO, raketnih jedinica...

Pored tribina prolazi mehanizovana kolona strateških raketnih trupa.

U njenom sastavu su autonomni lanseri raketnog sistema „jars“ 54. gardijske raketne divizije.

Vidi opis RUSIJA POKAZALA OGROMNU MOĆ! PARADA POBJEDE U MOSKVI: Svečani defile na Crvenom trgu, učestvovalo više od 9.000 vojnika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/YouTube/CNN-News18 Br. slika: 14 14 / 14

Maršu se pridružuje kolona protivvazdušnih raketnih sistema S-400 „trijumf“ 549. zenitno-raketnog puka sa ordenom Lenjina i Crvene zastave Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

Borbene karakteristike ovog sistema, koje su postavili ruski dizajneri, u potpunosti su potvrđene rezultatima praktične upotrebe tokom specijalne vojne operacije.

Danas raketne trupe u potpunosti koriste izuzetne mogućnosti za prenos ovog sistema i njegovu sposobnost da zasigurno pogodi metu bilo gdje u svijetu.

Raketne formacije naoružane sistemima „jars“ ostaju ogromna sila nuklearnog obuzdavanja i pouzdan garant bezbjednosti Ruske Federacije.

Poslednji u paradnoj formaciji vojne tehnike su oklopni transporteri na točkovima na platformi „bumerang“ sa zastavama Oružanih snaga Ruske Federacije.

Iznad Crvenog trga je čuveni „kubanski dijamant“ koji čine devet akrobatskih timova Su-30 i MiG-29 „Ruski vitezovi“ i „Striži“.

Završava se vojna parada posvećena 79. godišnjici pobede u Velikom otadžbinskom tj. Drugom svjetskom ratu.

Na kraju parade vojni muzičari iz kombinovanog orkestra izvode pjesmu „Domovina“.

Uz zvuke marša „Opraštanje Slovenke“, orkestar napušta Crveni trg.

YouTube/CNN-News18

Izvor: Kurir/ Youtube/ Printscreen

Parada pobjede je završena!

Živela 79. godišnjica velike pobjede!

Slava veteranima Velikog otadžbinskog rata!

Čestitamo svim građanima Rusije veliki praznik!