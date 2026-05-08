Džefri K. se tereti za stravičan napad u Lajpcigu, gdje je automobilom ubio dvoje ljudi i povrijedio više osoba. Istražuju se okolnosti incidenta.

Džefri K. (33), koji se tereti da se u ponedjeljak u Lajpcigu vozilom zaletio u pješake i ubio dvoje, a više osoba teško povrijedio, najavio je da će izvršiti napad.

Osumnjičeni, koji je bio za volanom automobila "VW Taigo", sedmicama prije napada govorio je da će to uraditi. Štaviše, policija je samo nekoliko dana ranije pozvana u kuću njegove supruge, koja nakon rastave živi s djetetom.

Prema informacijama do kojih je došao njemački list "Di Cajt", Džefri K. je u aprilu napisao u poruci svojoj ženi jezivu poruku.

"Prošlo je mnogo vremena otkako je automobil udario u gomilu", napisao je.

Portparol policije potvrdio je da je poruka bila u posjedu vlasti – ali tek uveče nakon napada. Zašto supruga ranije nije proslijedila poruku policiji ostaje nejasno.

Ubrzo nakon slanja poruke, Džefri K. se dobrovoljno javio u psihijatrijsku kliniku u Lajpcigu 17. aprila, ali je izašao 29. aprila.

Prema istrazi, sam optuženi tvrdio je da čuje glasove. Prema pisanju lista "Di Cajt", čovjek je u to vrijeme već bio razdvojen od supruge, s kojom ima dijete. Ona je kontaktirala kancelariju za zaštitu mladih u martu i podnijela nekoliko tužbi u aprilu – zbog prijetnji, klevete i uvreda. Džefri K. je navodno barem jednom prijetio da će ubiti članove porodice.

Ubrzo nakon što je napustio psihijatrijsku bolnicu krajem aprila, policija je pozvana u kuću njegove supruge. Tačne okolnosti još uvijek nisu jasne.

Navodno je Džefri K. želio da vidi svoje dijete. Njegova bivša žena potom je pozvala policiju jer se osjećala ugroženo. Džefri K. tada je sarađivao s policajcima.

Prema policiji, nisu preduzete dalje mjere, već je samo obavještenje poslano odeljenju za javno zdravlje. Odjeljenje je očigledno nastojalo pružiti podršku pojedincu. Istražitelji su izjavili da će preispitati "cijeli niz događaja".

Uletio automobilom u pješačku zonu sa 100 km/h

Nekoliko dana nakon intervencije policije u domu njegove supruge, Džefri K. je uletio u pješačku zonu u centru Lajpciga. Svjedoci su pričali da je vozio brzinom i do 100 km/h.

Automobil je pokosio više ljudi. U napadu su poginuli 63-godišnja žena i 77-godišnji muškarac, a šestoro drugih je povrijeđeno, od kojih dvoje teško. Prema navodima vlasti, "nema naznaka političkog ili vjerskog motiva". Od tada su postavljeni stubići kako bi se blokirala pješačka zona.

Džefri K. je nakon jezivog zločina vraćen u psihijatrijsku bolnicu. Motiv ostaje nejasan.

