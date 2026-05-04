Povrijeđeno više ljudi kada je automobil uletio u masu u centru Lajpciga.

Više ljudi je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu u centru Lajpciga u Njemačkoj, piše nemački "Bild". Portparolka policije je za pomenuti njemački list potvrdila da se dogodila teška saobraćajna nesreća.

Veliki broj policije i vozila Hitne pomoći nalazi se na licu mjesta. Automobil se kretao velikom brzinom Ulicom Grimajše.

Nije poznato šta se tačno dogodilo. Takođe, nije poznato u kakvom su stanju povrijeđeni.