Ruska influenserka Viktorija Bonja izazvala je buru nakon što je javno kritikovala sistem i uputila poruku Vladimiru Putinu. Njen video postao je jedan od najgledanijih političkih sadržaja u Rusiji poslednjih godina.

Izvor: Instagram printscreen/Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Dok većina ruskih opozicionara i novinara živi u egzilu ili u strahu, jedna bivša televizijska voditeljka, manekenka i današnja influenserka sa 13 miliona pratilaca uspela je ono što retkima polazi za rukom - otvoreno da kritikuje sistem i dopre do desetina miliona Rusa uprkos zabrani Instagrama u Rusiji.

Viktorija Bonja, koja živi u blizini Monaka, objavila je video u kojem se direktno obraća predsedniku Vladimiru Putinu. Video je za samo nekoliko sati dostigao 10 miliona pregleda, a nakon pet dana već preko 30 miliona - u zemlji sa 145 miliona stanovnika. To ga čini jednim od najgledanijih političkih videa u Rusiji poslednjih godina.

Bivša zvezda ruskog televizijskog šoua "Dom-2", Bonja se tokom godina transformisala u uspješnu lajfstajl i modnu influenserku. Prodaje sopstvenu liniju veganske kozmetike i odjeće, promoviše fitnes programe i živi glamuroznim životom na francuskoj rivijeri. Do sada se uglavnom klonila politike i držala se "sigurnih" tema - ljepote, mode i velnesa.

Međutim, 13. aprila došlo je do preokreta. U videu Bonja navodi niz konkretnih problema u Rusiji, ali pažljivo izbjegava direktan napad na Putina lično. Optužila je regionalne guvernere i birokrate da skrivaju istinu od predsjednika.

"Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se boje. Blogeri vas se boje, umjetnici vas se boje, guverneri vas se boje. A vi ste predsjednik naše zemlje. Ja vas se ne bojim". rekla je ona.

Spomenula je sporu reakciju na smrtonosne poplave u Dagestanu, niz ekoloških katastrofa na Crnom moru i masovno klanje stoke u Sibiru koje je uništilo živote seljaka. Oštro je kritikovala zabrane društvenih mreža, posebno Instagrama (njen glavni izvor prihoda), kao i ograničavanje pristupa internetu.

Iako je izbjegla direktno pominjanje rata u Ukrajini, jasno je kritikovala bezbjednosne službe koje "zabranjuju sve redom" i "čine život u Rusiji nepodnošljivim". Video je izazvao pravu buru. Čak je i Genadij Zjuganov, šef Komunističke partije, upozorio poslanike da Kremlj mora ozbiljno da shvati ovakve signale ako želi da izbjegne "novu boljševičku revoluciju".

Kremlj je reagovao oprezno. Portparol Dmitrij Peskov priznao je da Bonjine primedbe imaju osnova. Međutim, propagandisti su krenuli u napad. Vladimir Solovjov ju je nazvao "istrošenom k****m", a poslanik Vitalij Milonov "dubajskom eskort-damom".

Bonja je uzvratila snažno: objavila je duhoviti AI-klip u kojem se pojavljuje kao Spajdermen i "zatvara" Solovjovu usta paukovom mrežom, uz poruku: "Dosta mi je."

Stručnjaci smatraju da njen video nije toliko važan zbog sadržaja (većina Rusa već zna za probleme), koliko zbog toga ko ga je izrekao. Ona nije klasična opozicionarka, već pripadnica "glamurozne", režimu do sada lojalne elite. Njena kritika odražava rastuće nezadovoljstvo među običnim Rusima koji su do sada ćutali: visoka inflacija, kamatne stope od 14,5 odsto, ekonomska stagnacija i besperspektivnost rata.

Viktorija Bonja nije pozvala na revoluciju, ali je probila zid ćutanja među onima koji su do sada uživali u blagodatima sistema. U zemlji u kojoj je otvorena kritika retka i opasna, glas jedne uticajne influenserke može biti opasniji od stotina opozicionih aktivista. Kremlj će vjerovatno pokušati da smiri situaciju, ali pukotine u fasadi "stabilnosti" postaju sve vidljivije.

Početkom marta, FSB je blokirao pristup mobilnom internetu u Moskvi i drugim većim gradovima, što je razljutilo ljude iz svih društvenih slojeva, uključujući elitu. Tokom proteklih šest nedelja, državni institut za istraživanje javnog mnjenja VCIOM otkrio je da je Putinov rejting pao za osam procentnih poena na 68 odsto - najniži nivo od početka rata.