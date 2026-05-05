Tri dana prije Dana pobjede u Rusiji stanje je opsadno. Ograničen je internet za milione korisnika zbog straha od napada ukrajinskih dronova. Moskva se priprema za vojnu paradu u nikad skromnijem obliku, bez pokazivanja vojne opreme i tenkova, a predsjednik Vladimir Putin strahuje za sopstveni život.

Okićena i uređena Moskva pred Dan pobjede, najvažnijeg praznika u zemlji. Ali najvažnije nedostaje - sigurnost u glavnom ruskom gradu, koju ruski predsjednik ne može da garantuje, pa je proglašeno dvodnevno primirje.

"Ne mogu da živim u stalnom stresu. Tako se osjećam. Mislim da naše vlasti i rukovodstvo ne čine dovoljno da nas zaštite", kaže Ekaterina iz Moskve.

"Sada se niko ne može osjećati sigurno. Primirje nema smisla. Da im damo predah? Treba ih dokrajčiti", rekao je Evgenij iz Moskve.

Bezbjednosne mjere podignute su na najviši nivo - zatvaraju se aerodromi, u Moskvi i Sankt Peterburgu ograničen je internet, što je izazvalo haos.

Prodavačica kaže da primaju samo gotovinu, ništa drugo ne radi: "Ovo je ludilo. Ništa ne funkcioniše, čak ni bankomati u prodavnicama."