Cijene goriva u Crnoj Gori se neće mijenjati, saopšteno je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Tako će do 2. juna, Eurosuper 98 koštati 1,68 eura, a Eurosuper 95 1,65 eura po litru.

Litar Euridizela koštaće 1,69, a lož ulja 1,73 eura po litru.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva su kazali da je obračun cijena urađen u skladu sa Odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akzice za bezolovni benzin 412 eura na 1.000 litara (0,412 eura po litru), a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo, 352 eura na 1.000 litara (0,352 eura po litru).

"Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24.marta 2026.godine naredni obračun će se obaviti 1. juna 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 2. juna 2026.godine", piše u saopštenju.