Pjevač priznao da je gej posle 14 godina braka: Šokantno priznanje objavio na Instagramu,2 sata kasnije oglasila se žena

Kejleb Šomo, pjevač i frontmen benda Beartooth, u iskrenoj objavi na Instagramu otkrio je da je homose*sualac.

Izvor: Insagram printscreen

Pjevač Kejleb Šomo je u podužem tekstu objavljenom u subotu, govorio je o dugogodišnjoj borbi sa samim sobom i osjećanjima koja je decenijama potiskivao, a na njegovu objavu osvrnula se i njegova supruga Fler Šomo, sa kojom je bio 14 godina, piše People.

"U poslednje vrijeme bilo je mnogo nagađanja o mom privatnom životu i osjećam potrebu da razjasnim stvari prije nego što to dodatno utiče na ljude koje volim“, započeo je Šomo svoju objavu na Instagramu.

"Ja sam ponosni homose*sualac. To je nešto sa čim se nosim i što pokušavam da razjasnim u svom životu već neko vrijeme“, nastavio je. "Bilo mi je teško da se nosim sa osjećanjima vezanim za ovu temu i da shvatim šta da uradim sa tim saznanjem.“

Priznao je da sebi dugo nije dopuštao da istinski istraži korijene svoje depresije, samomržnje, samoprezira i beznađa, iako je kroz muziku svog benda pokušavao da traga za tim ko je duboko u sebi.

Kejleb Šomo Izvor: YouTube/QBR News

"Deset godina sam potiskivao osjećanja alkoholom. Iskreno, kada sam odlučio da prestanem da pijem i da se usredsredim na istraživanje zašto se toliko dugo osjećam ovako, to me je direktno dovelo do pomirenja sa sopstvenom se*sualnošću, u nadi da ću na kraju uspjeti da zavolim sebe", objasnio je.

Šomo je zaključio porukom podrške svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

"Podstičem sve koji se bore sa spoznajom o tome ko su da budu blagi prema sebi. Suočite se s tim umjesto da to gurate što dublje u sebe, misleći da će se nešto promijeniti, kao što sam ja radio. Zadržavanje takvih stvari u sebi šteti samo vama i ljudima oko vas. Volim vas sve i nadam se da je ovo korak u pravom smjeru ka tome da jednog dana zavolim sebe"

Oglasila se supruga

Samo par sati nakon Kejlebove objave, oglasila se i njegova supruga Fler Shomo, opisujući poslednjih nekoliko mjeseci kao veoma zbunjujuć i bolan period za oboje.

"Uvijek ću željeti da volim, štitim i podržavam Kejleba. Tokom godina više sam brinula o njegovoj dobrobiti nego o bilo čemu drugom na svijetu. Gledati zbunjenost i bol kroz koje je prolazio, uspone i padove, i željeti da pomogneš, a ne znati kako… Za osobu koju voliš ne želiš ništa više od toga da jednostavno bude dobro".

Ona je priznala koliko joj je bilo teško da se nosi sa dvojnošću ove situacije, uključujući i unutrašnju borbu sa pitanjem da li je loša osoba zato što se pita šta to, dođavola, znači za njen svijet i bes koji takođe osjeća.

"Ja sam jedina koja mora da se nosi sa dvojnošću ove situacije. Pružati mu podršku dok istovremeno gubim sve bilo je nevjerovatno teško. Moguće je voljeti i podržavati osobu koju voliš u najtežem periodu njenog života, a istovremeno biti potpuno slomljen i gubiti samu sebe".

Naglasila je da će uvijek podržavati Kejleba i cijeniti godine koje su proveli zajedno, ali je potvrdila da je njihov brak završen.

"Naših skoro 14 godina braka bilo je predivno i puno zabave, avantura i ljubavi. Niko ne može da zna o našem braku ono što znamo mi. I niko nikada ne može istinski da spozna dubinu ljubavi između dvoje ljudi osim njih samih. Moj muž mi već nedostaje više od svega. Naša priča je bila lijepa. A sada je završena."