Radoje Zvicer optužen je za organizaciju ubistva iz bekstva, a tužilaštvo traži doživotnu kaznu zatvora zbog navodnog obračuna iz 2020. godine.

Izvor: Interpol/Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske

Na novoj optužnici koju je podigao istanbulski tužilac Hasan Džejhun zbog ubistva Jovan Vukotić, koji je izrešetan na auto-putu u Istanbul 8. septembra 2022. godine, nalazi se ukupno sedam imena, među kojima su i Radoje Zvicer, ali i Emre Karagač, lični vozač ubijenog vođe „škaljaraca“.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske

„Radoje Zvicer se ovom optužnicom tereti za krivično djelo podstrekavanje na ubistvo sa predumišljajem, dok se Vukotićev vozač tereti za pomaganje u ubistvu sa predumišljajem“, pišu turski mediji i objašnjavaju:

„Zvicer je označen kao organizator i naručilac ubistva koji je ‘operaciju’ vodio iz bjekstva. U optužnici se navodi da je Zvicer ovo ubistvo planirao još 2020. godine, smatrajući Jovan Vukotić direktno odgovornim za pokušaj atentata na njega u Kijev u maju iste godine. Tužilac za Radoja Zvicera traži doživotnu kaznu zatvora“, ističu oni.

Izvor: Interpol

Kako podsjećaju turski mediji, Emre Karagač, vozač Jovan Vukotić, u prvom sudskom postupku oslobođen je optužbi da je učestvovao u likvidaciji, jer tada nije bilo dovoljno čvrstih materijalnih dokaza da je svjesno predao Vukotića ubicama. Međutim, nova dopunska optužnica potpuno mijenja njegov status i dovela je do dramatičnog obrta.

„Tužilaštvo smatra da je Karagač, kao dio kriminalne organizacije koju je formirao Radoje Zvicer, davao insajderske informacije izvršiocima ubistva, odnosno slao im podatke o rutama i kretanju Vukotića. Ono što naročito tereti vozača jeste vještačenje njegovih mobilnih telefona, koje je pokazalo da je odmah nakon ubistva Vukotića na brzinu obrisao sve kriptovane aplikacije preko kojih je komunicirao sa ostalim pripadnicima kriminalne grupe“, prenose mediji detalje iz optužnice i dodaju da su na Vukotićevom vozilu pronađeni GPS uređaji za praćenje.

„Policija je na Vukotićevom automobilu pronašla čak tri sakrivena GPS uređaja za satelitsko praćenje. Analizom kretanja i signala utvrđeno je da su pucači znali tačne trenutke polaska, što je zahtijevalo unutrašnju logistiku koju je, prema sumnjama tužilaštva, obezbjeđivao upravo vozač. Tužilaštvo smatra da je upravo vozač signalizirao pripadnicima turskih klanova ‘Bojunlar’ i ‘Džamgez’ da krenu u napad“, navode oni.

Pored Zvicera, Karagača i dvojice vođa turskih bandi, Bariša Bojuna i Binalija Džamgeza, ovom dopunskom optužnicom obuhvaćeni su još Vladimir Bakoč, Ajhan Arslan i Faruk Erik.

Inače, sudski postupak koji se u Istanbul vodio protiv direktnih izvršilaca ubistva Jovana Vukotića i njihovih saučesnika okončan je osuđujućom presudom. Direktni izvršioci koji su pucali u vođu „škaljaraca“ sa motocikla, Jakup Dogan i Emirdžan Sumer, osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora.

U tom postupku osuđeni su i crnogorski državljani, pripadnici kavačkog klana.

„Radoje Živković, Zvicerov rođak, osuđen je na dvostruki doživotni zatvor zbog organizovanja likvidacije. Željko Bojanić osuđen je na doživotni zatvor, a na istu kaznu osuđen je i Zdravko Perunović“, podsjeća izvor i dodaje da je kažnjeno još četvoro turskih državljana koji su učestvovali u praćenju žrtve i svi su dobili po 14 godina i sedam mjeseci zatvora.

„U pitanju su Furkan Ješil, Elanur Tuna, Esat Džandan i Erdi Ertan“, podsjetio je izvor.

U tom postupku vozač Jovana Vukotića, koji je bio sa njim u automobilu u trenutku likvidacije, oslobođen je optužbi i svjedočio je pred sudom.

„Jako mi je žao zbog svega što se dogodilo, Jovan mi je bio kao brat, a ubijen je. Ova situacija u kojoj sam veoma me boli. Nijesam kriv, mogao sam i ja biti ubijen“, rekao je Emre Karagač iznoseći svoju odbranu i tvrdeći da nije bio krtica.

On je tvrdio da je zapravo žrtva i da nikako ne može postati optuženi.

„Moj prijatelj, sa kojim sam dijelio parče hljeba, preminuo je u ovom incidentu. Božja volja je bila da sam preživio pucnjavu“, navodno je rekao vozač pred sudom, što se, sudeći po novoj optužnici, ispostavilo kao laž.

Ovako je opisao likvidaciju

Pokušavajući da objasni zašto je brisao sadržaj iz telefona, rekao je:

„Pozvao sam rođake da dođu na mjesto zločina i u bolnicu i da pomognu. Rekao sam im da pozovu hitnu pomoć, ali sam izbrisao te pozive da bih se zaštitio.“

On je ranije pred sudom detaljno opisao šta se dogodilo kobnog dana na auto-putu u Istanbulu.

„Vozio sam srednjom trakom. Vidio sam dvije osobe obučene u crno na motoru, ali nijesam shvatao da nas prate, sve dok iznenada nijesam čuo pucanj. Bili smo na putu, nijesam znao šta da radim, da li da stisnem gas ili kočnicu, i naglo sam zakočio. Jovan je pokušao da otkopča pojas, ali nije uspio. Pokušao sam da mu pomognem, stavio sam jaknu na njegovu ranu i ponavljao: ‘Bićeš dobro’. Nastala je panika jer su u kolima bili i dvogodišnje dijete i njegova trudna supruga. Pokušao sam da zaustavim ljude i zamolim ih za pomoć, osjećao sam se uplašeno i bespomoćno“, opisao je u svojoj odbrani čovjek za kojeg tursko tužilaštvo sumnja da je ubicama i organizatorima pomogao da ubiju Vukotića.