Kosovska policija privela šest mladića tokom folklorne manifestacije u manastiru Svetih arhangela, nakon čega su pušteni uz prekršajne prijave

Šest mladića iz Crna Gora, koji su boravili u manastiru Manastir Svetih arhangela povodom tradicionalne Dječije smotre folklora, privela je kosovska policija nakon što su razvili zastavu Srbija, prenose Vijesti pozivajući se na izvještaje Radio-televizija Srbije i portala Kosovo onlajn.

Kako se navodi, mladići su nakon saslušanja pušteni, a protiv njih su podnijete prekršajne prijave.

RTS je objavio da se ekipa Radio Goraždevac nalazila na licu mjesta u trenutku policijske intervencije i da je cijeli događaj zabilježen kamerom.

Prema navodima RTS-a, policijski službenici negodovali su zbog snimanja, ali materijal nije obrisan.

Uprkos incidentu ispred manastirske porte, manifestacija je nastavljena prema planiranom programu, prenose Vijesti.

RTS navodi da smotra folklora „U susret Vidovdanu“ tradicionalno označava početak Vidovdanskih svečanosti i predstavlja jedan od značajnijih događaja za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.

Manifestacija već 25 godina okuplja kulturno-umjetnička društva sa ciljem očuvanja srpske tradicije, pjesme i igre, dok se ove godine obilježava deset godina njenog održavanja u kompleksu manastira Svetih arhangela.

Među učesnicima bili su i članovi Kulturno-umjetničko društvo Metohija iz Goraždevca, zajedno sa drugim folklornim ansamblima.