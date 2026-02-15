Zdravstvene vlasti pod nadzor stavile oko 200 kontakata, SZO prati situaciju

Izvor: Profimedia

Indija je ponovo pod lupom svjetske javnosti nakon što je u saveznoj državi Zapadni Bengal potvrđen novi slučaj smrtonosnog Nipah virusa. Preminula je 25-godišnja medicinska sestra, dok je drugi potvrđeni pacijent ozdravio.

Zdravstvene vlasti nadgledale su oko 200 osoba koje su bile u izolaciji i nijedna nije bila pozitivna.

Opasan virus bez vakcine

Nipah virus izaziva simptome slične gripu – temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i respiratorne tegobe – ali može dovesti do zapaljenja mozga (encefalitisa), teških neuroloških komplikacija i akutnog respiratornog distresa. Stopa smrtnosti procjenjuje se između 40 i 75 odsto.

Prirodni rezervoar virusa su voćni slijepi miševi iz roda Pteropus, a infekcija se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom ili sa čovjeka na čovjeka.

Svjetska zdravstvena organizacija prati situaciju i svrstava Nipah među patogene sa visokim potencijalom za izazivanje ozbiljnih epidemija. Vakcina još nije široko dostupna, a liječenje je uglavnom simptomatsko i sprovodi se u jedinicama intenzivne njege.

Rizik od širenja?

Iako Nipah dijeli neke karakteristike sa virusom SARS-CoV-2 – zoonotsko porijeklo i mogućnost prenosa među ljudima – stručnjaci ističu da se ne širi tako lako niti ima sposobnost masovnog prenosa u opštoj populaciji.

Dosadašnje epidemije bile su lokalizovane, uglavnom u južnoj i jugoistočnoj Aziji. Prema dostupnim podacima, trenutno ne postoji konkretan rizik od širenja virusa u Evropi.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se Nipah pojavljuje nepredvidivo, zbog čega su pojačani nadzor i brza reakcija ključni za sprječavanje većih epidemija.